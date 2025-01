El mercado de pases en temporada de verano no se restringe solo al fútbol. En un año electoral clave para Javier Milei, La Libertad Avanza continúa con intenciones de traer dirigentes de las filas del PRO, mientras un acuerdo con Mauricio Macri se ve todavía lejano. Al salto de Diego Valenzuela se podrían sumar otros intendentes, legisladores y dirigentes. Entre los sondeados está Néstor Grindetti, actual funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. El ex intendente tiene el diálogo roto con Mauricio, quien operó para correrlo de la Jefatura de Gabinete. En la mesa chica del ex Presidente, sin embargo, se muestran seguros de que no habrá nuevos pases aunque desafían a los que quieran dar el paso: "Que se vaya el que se tenga que ir y que se purifique el PRO".

El corrimiento de Grindetti de un lugar clave en la gestión no obedeció a su rol, sino a la intervención del ex presidente. Según supo El Destape, lejos quedaron los tiempos de sinergia entre Macri y quien fuera su ministro de Hacienda en la Ciudad. Hace un año que no hablan y la razón que generó el distanciamiento fue que el fundador del PRO no le perdona que no haya avanzado en convertir a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

Grindetti fue clave para que Jorge Macri consiguiera los votos necesarios para aprobar el paquete presupuestario y el Código Urbanístico, pero el ajuste que Mauricio reclamaba en las cuentas públicas para mostrar alineamiento con Milei lo hacía chocar a diario con su segundo en ese entonces y hoy reemplazo, Gabriel Sánchez Zinny. Uno de los cruces fue por la basura: el excel tiene que mostrar que el presupuesto cierra antes de incrementar fondos para que la Ciudad esté limpia.

Tanto el empoderamiento de Sánchez Zinny como la intervención de Fernando de Andreis fueron decisiones del ex presidente por las críticas que caen respecto del actual funcionamiento de la administración porteña. Pero Jorge Macri no le soltó la mano y le creó una Unidad de Asuntos Políticos con la intención de seguir interactuando con los bloques opositores, como también intendentes y gobernadores.

“Estaba incómodo con el doble comando”, admitieron cerca del ex intendente de Lanús que es visto por parte de Casa Rosada con interés para sumarlo al staff libertario. Grindetti ya tiene en el Gobierno nacional a un dirigente de su confianza: Diego Kravetz dejó la secretaría de Seguridad, enfrentado con Waldo Wolff, para convertirse en Subsecretario de Inteligencia de la Nación. Un pase que se explica mirando el 2027 ya que Kravetz pretende volver a competir por la intendencia de Lanús ante lo que cree es una mala gestión de Julián Álvarez en ese distrito.

Los apuntados del PRO que quiere La Libertad Avanza

Los sondeos no se cortan en Grindetti. También en la provincia de Buenos Aires hay intendentes que en La Libertad Avanza se muestran interesados en sumar. En ello trabaja Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei. Son jefes comunales que envían guiños constantes a Casa Rosada desde sus gestiones. Uno de ellos es Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y el otro es Ramón Lanús (San Isidro). También se menciona a Manuel Passaglia (San Nicolás) y Jaime Méndez (San Miguel).

Desde los campamentos de los distintos jefes comunales descartan, de momento, un pase directo a las filas libertarias, pero los gestos hablan. Montenegro celebra a diario la expulsión de personas que duermen en la calle y Lanús anunció la baja de impuestos y la eliminación de la tasa municipal en combustible. Mientras que Passaglia trabaja en el armado de un partido provincial para alejarse de Macri y debate en el seno de su influyente familia la estrategia electoral. Por el lado de Méndez destacaron a El Destape que “sigue en el mismo lugar” aunque ponderaron la “buena sintonía” con Casa Rosada.

Nadie cambia de mando, pero los coqueteos están. “Es consecuencia de que el PRO está en terapia intensiva y con pronóstico reservado”, apuntaron desde las filas libertarias.”Las estructuras de los intendentes ven que en lo conceptual está asociado al Gobierno y es incómodo para el que no es violeta”, evaluaron y destacaron que, independientemente de los nombres que haya en el territorio, “está fuerte la marca” del partido.

Ante la consulta de El Destape sobre posibles fugas, en el PRO se mostraron convencidos de que la sangría no continuará y toman el caso de Valenzuela como una decisión que obedece a su “ambición personal” en términos de proyecto político. De hecho, desde la última derrota ya no lo consideraban como parte del partido. Cuentan que siempre contemplaron que tenían 12 intendentes y que el de Tres de Febrero ya no era parte del armado. “Él es así, se cree más importante que los equipos que lo ayudaron”, lanzaron. Hasta Macri compartió su enojo con el intendente a través de un mensaje que replicó en X como forma de denuncia de su comportamiento en las últimas elecciones al promover el corte de boleta para su propio beneficio. "Si querés ayudar no hace falta cambiar tu identidad para hacerlo", cargaron.

No son solo los intendentes los apuntados. También hay legisladores. Por un lado, Luis Juez anunció que renunciará a la presidencia del bloque y que quiere ser candidato a gobernador en Córdoba por La Libertad Avanza. Mientras que a los diputados que responden a Patricia Bullrich y que esperan una orden para plegarse al bloque oficialista, con Damián Arabia a la cabeza, hay interés en Casa Rosada por Diego Santilli y Cristian Ritondo. Los bonaerenses fueron clave para la fiscalización de Milei en el ballotage.

“El Colo” termina su mandato este año y desde el ballotage insistió en que el PRO y LLA deben ir hacia una alianza. Defensor del rumbo que le imprimió Milei al país, reclama un frente entre macristas y libertarios para enfrentar a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En Casa Rosada se comenta que Karina Milei lo llama irónicamente como “violeta” asumiendo que ya está en las filas del oficialismo aunque no sea formalmente. Habrá que esperar si decide competir este año y a que partido representará.

Más allá de sondeos y coqueteos, cerca de Macri confían en que no habrá otros intendentes que cambien la camiseta. “No tememos por otras fugas”, admitieron a este medio aunque abrieron el paraguas ante posibles decisiones intempestivas. A quienes dudan, desde la mesa chica del ex Presidente les avisaron: “Si se quieren ir que se vayan ahora y que se ordene todo”.

La semana que viene habrá reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO que comanda Mauricio Macri. Habrá varios temas a tratar y entre ellos la estrategia electoral. El PRO reclamará por la conformación de una mesa de trabajo para establecer un acuerdo. También se discutirá el voto el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO, mientras en CABA se impulsa la suspensión. Una reunión clave con muchas definiciones pendientes de cara al año electoral.