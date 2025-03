El trueque llegó al Ejército: cambian camionetas por mingitorios y bidets para "ahorrar"

Tras la venta de pollos organizada por un grupo de gendarmes en Formosa, el Ejército argentino decidió poner en permuta cuatro camionetas de su flota oficial para poder cambiar bidets, inodoros, griferías y cerámicos de baños de sus cuarteles del Regimiento de Patricios, en Palermo. Desde el entorno del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguran que es una manera de "ahorrar y no gastar".

"Sí, hay camionetas que están en desuso, que ya no sirven y son mucho más caras arreglarlas. Lo que hace el Ejército es permutar por cosas que necesita. No sólo mingitorios. Es para ahorrar y no gastar", confirmaron a El Destape desde el Ministerio de Defensa.

La Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército argentino adjudicó este miércoles la licitación en la que entregará cuatro camionetas oficiales a cambio de esos materiales para remodelar baños. Se trata del expediente EX-2025-05393930-APN-DRV#EA, bajo la Licitación Privada Nº84/13-0083-LPR25, el cual habilita la permuta como consecuencia de la falta de fondos para realizar obras de mantenimiento. Según el documento oficial, las camionetas "ya no son de utilidad" y la transacción se justifica para "detener el deterioro de las instalaciones".

Qué ofreció el Ejército

Las cuatro camionetas involucradas en la permuta son una Chevrolet TFR54HDL, con un valor estimado de $4.047.680; una Chevrolet S10 2.8 HDI 4X4 por un valor estimado de $5.015.650; una Ford Ranger DC 4X4 XL Plus 3.0 por $8.263.880 y una Ford Ranger DC 4X4 Super Duty 3.0 por $8.612.660.

La flota total de vehículos fue tasada en $25.940.000, teniendo en cuenta su estado de deterioro. Sin embargo, según un relevamiento que hizo Noticias Argentinas la cifra representa solo entre el 50 y el 60% de su valor original.

Qué insumos sanitarios recibirá

Según la licitación, deberá recibir 20 inodoros, 9 bidets, 22 griferías para vanitory, 620 metros cuadrados de cerámica, 14 mingitorios y otros materiales sanitarios. Si bien se especifica que deberán ser de "primera marca y calidad", no se detalla el valor de mercado de estos productos ni si la transacción resulta equitativa.

El adjudicatario de la licitación fue Fernando Andrés Ríos (CUIT 20-31475754-9), el único oferente que cumplió con los requisitos para la permuta.

Los gendarmes y la venta de pollos, otro antecedente

Pese a que recibieron un 5% de aumento salarial para el primer trimestre, agentes de la Gendarmería Nacional organizaron una jornada de venta de pollos en Las Lomitas, en Formosa, con el objetivo de "cubrir la falta de insumos". Los oficiales de la fuerza de seguridad denuncian que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no envía los elementos suficientes para combatir el crimen y que sus ingresos fueron diezmados por la inflación.

"GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS", se titula el comunicado que enviaron los gendarmes de esta localidad formoseña, en la previa del evento que se realizó en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28.

"Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros", agregaron los gendarmes, y detallaron que lo recaudado se destinará a la compra de artículos de limpieza, pintura y arreglo de oficinas, además de combustible para sus motos, entre otros elementos.

El reclamo de Gendarmería y sus familiares por los bajos salarios

A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon que realizarían una protesta por los bajos salarios que reciben, por la dificultad para cubrir gastos básicos y por la falta de cumplimiento de otros derechos laborales.

"La situación es insostenible", indicaron los organizadores, que denuncian que sus salarios no superan los $780.000 netos. También piden no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires. "Muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones", señalaron gendarmes, según el medio local Noticias Mercedinas.

Luego de estas amenazas de movilización, el gobierno de Javier Milei aumentó un 5 por ciento los salarios de las paritarias 2025 para la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria y la Policía Federal.