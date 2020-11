Tras las repudiables declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió a respaldar a la educación pública. Massa participó con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, de la presentación del Plan "Delta Conectado" para extender la red de internet en las islas del Delta y reforzar la conectividad en las escuelas públicas de esa región.

"Sin educación pública, gratuita, de calidad y conectada no hay igualdad de oportunidades", destacó Massa. La ministra de Horacio Rodríguez Larreta atacó esta semana a los docentes por su formación y militancia política y los acusó de “no enseñar a pensar” sino de “adoctrinar”. Además, invitó a los padres y madres a denunciar a los maestros “ideologizados” ante el Ministerio para intervenir en la situación.

En el marco del “Plan Federal Juana Manso”, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, realizaron la entrega de computadoras para jóvenes de primer año del secundario de escuelas públicas de las Islas del Delta, con el objetivo de reducir la brecha digital, educativa y social. Estuvieron presentes, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y la titular de AySA, Malena Galmarini.

“Internet y conectividad son hoy un sinónimo de accesibilidad a la educación. Sin educación pública, gratuita, de calidad y conectada no hay igualdad de oportunidades", señaló Massa. Y continuó: "La conectividad es el camino para romper la brecha digital en Argentina, para que ningún chico o adolescente sienta que está fuera del sistema educativo". Massa, también, agradeció de los docentes de escuelas públicas, "que pusieron el cuerpo para seguir brindando educación en el Delta, donde la pandemia desnudó la desigualdad que viven muchos maestros".

Por su parte, Trotta expresó: “Este es un momento de reflexionar. No es lo mismo un gobierno que asume la responsabilidad de distribuir computadoras, que un gobierno que interrumpió su reparto. No es lo mismo un gobierno que hace pocos años pretendía cerrar las escuelas de Isla, que un gobierno que asume el desafío de darles conectividad, y eso es lo que tenemos que cuidar entre todos y todas. Nosotros no agredimos a las y los docentes, sino les decimos GRACIAS, porque con enorme esfuerzo han sostenido el desafío de seguir educando en un momento que nadie imaginaba. Sabíamos que era un año difícil, un año en el que teníamos mucho por sanar y reconstruir, y además de eso nos golpeó una pandemia. Hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros para contener la desigualdad en una Argentina que ya venía golpeada”.

Y agregó: “Este compromiso del ENACOM de avanzar en la conectividad de nuestras escuelas de islas es fundamental y es una manera de decir 'presente'. Tuvimos años en los que Argentina construyó consensos en el campo de la educación que luego la gestión de Mauricio Macri dejó de lado con el desfinanciamiento educativo. El presupuesto que se aprobó en el Congreso, vuelve a remarcar que la educación es la prioridad. Para poner a la Argentina de pie, el camino para hacerlo es desde las escuelas. Defendamos la escuela pública como herramienta de transformación de nuestra sociedad que rompa con las desigualdades”.

El video de Acuña

Esta semana comenzó a circular un video por las redes sociales que data del 8 de noviembre y es de un Zoom que organizó el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias: “Un café con Iglesias”, con el objetivo de “explicar cuál son los desafíos de la educación, qué problemas arrastrábamos desde antes de la pandemia, cuáles se intensificaron con la cuarentena y que en la Ciudad están trabajando”. En ese contexto, se le preguntó a la ministra: “¿Cómo hacer para controlar el adoctrinamiento en las escuelas? ¿Cómo es el perfeccionamiento continuo?”. Al respecto, al principio, Acuña explicó que en el Gobierno de la Ciudad “se pasó de 20 horas anuales que tenían los docentes de capacitación continua a 100 horas. Hoy un maestro de primaria de la gestión estatal, tiene 100 horas de capacitación al año, es decir 2 horas y media por semana”. Y explicó que se modificó el puntaje para que los docentes se continúen capacitando poniéndole vencimiento a las capacitaciones que realizaban.

Acto seguido, la funcionaria arrancó y disparó contra los docentes que tienen un posicionamiento político contrario al del Gobierno de la Ciudad: “La raíz de lo sobre ideologizado y la militancia política en las aulas está en la formación docente, en el perfil que se define sobre qué es ser docente. La gran discusión tiene que ser cómo enseñamos a enseñar”.

Además, criticó que un docente tiene que “enseñar a pensar, no decir qué pensar” y destacó el beneficio que otorgó la nueva modalidad de enseñanza para romper la privacidad del salón de clases: “La virtualidad nos dio la oportunidad de que las familias vean qué pasaba adentro del aula. Antes, el docente cerraba la puerta y todo quedaba entre ellos y los chicos”.

Tras cuestionar que los educadores tengan posiciones políticas tomadas frente a la realidad, Acuña instó a los padres y madres a denunciar ante el Gobierno de la Ciudad “cualquier irregularidad” que observen respecto al desempeño del docente y los contenidos transmitidos. “Es difícil intervenir porque sos mamá y no querés perjudicar a tu hijo. Pero sin denuncias formales sobre lo que pasa adentro del aula, no podemos hacer nada”, advirtió