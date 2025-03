El editorial de Navarro: "La comida se pudre en los galpones"

El periodista Roberto Navarro se refirió a la importante ampliación de la denuncia del dirigente Juan Grabois contra el gobierno de Javier Milei por no realizar la entrega de alimentos que continúan pudriéndose en los depósitos del Ministerio de Capital Humano. "Este gobierno cruel, perverso, con esos mafiosos mediáticos que lo acompañan y ese aparato de propaganda y esa fuerza de tareas comunicacional, deja a la gente sin comida y sin remedios", apuntó. Mientras tanto, la titular Sandra Pettovello despidió a más de 2.000 trabajadores de Niñez y Adolescencia, dejando a cientos de familias sin ingresos.

"Es un gobierno que no le entrega comida a los comedores y que tiene la comida ahí, pudriéndose. Lo vimos hace un año... Pensábamos que era eso, un mal comienzo. Pero no, esto es un método de crueldad, es un Gobierno que ha decidido no darte de comer y después, cuando la sociedad termina a los tiros, sólo es cárcel o bala. Ahí está la comida que necesitan los niños. Ese millón y medio de pibes que se dan a dormir sin comer, tienen la comida ahí, escondida en un galpón. Hay que ser muy cruel, muy jodido, muy mala persona, muy perverso para encerrar la comida y separarla de los niños", criticó duramente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su editorial de este lunes en El Destape 1070, el periodista señaló que según la Cruz Roja "1 de cada 3 jubilados tiene hambre" y tal como indicó UNICEF, "un millón y medio de pibes se va a dormir sin comer". Esto no se debe a la falta de alimentos, ya que "producimos comida para 600 millones de personas", indicó el director de este portal. Y aún así, 10 millones de personas tienen hambre. "Esa es la perversidad, ese es el gobierno de Milei que mantiene cierta aceptación con los argentinos que se van a Brasil, a Miami o a Madrid, que compran el teléfono por Amazon o las zapatillas en 24 cuotas mientras sus compatriotas, con quienes comparten territorio -pero seguramente no sentimiento-, se están muriendo de hambre y estos turros no son capaces de darles la comida", agregó.

Roberto Navarro aseguró que desde la gestión libertaria están amparados por el "establishment económico" que armó el plan y criticó duramente al "aparato de medios que lo encubre, con periodistas mafiosos y ese aparato de propaganda estatal, que dicen que en realidad no se entrega la comida porque son ladrones".

En este marco, señaló que el Gobierno despidió a más de 2000 trabajadores y trabajadoras de Niñez y Adolescencia y remarcó que "la única solución es bajar la edad de imputabilidad de niños a 10 años, nunca llegar a un país más igualitarios".

"El problema son los que sólo les importa su viaje y su Amazon, esa sociedad está anestesiada por una parte de los medios que justifica esto, que miente. Arman causas para beneficiar a los buitres y hacer que el peronismo perdiera, hoy los (Jonatan) Viale y los (Luis) Majul, arman causas con Pettovello para decir 'no entreguen comida porque hay corrupción'. Ahora, cuando la llevan a la Justicia, la Justicia ni la toma. Les dicen 'entreguen la comida, acá no hay ningún delito'. Eso no te lo cuentan después, te siguen dando manija. Justifican dejar sin comida a la gente. ¿Sabés cuántos comedores le dijeron a la Justicia que no existían? Seis de los 3000 o 4000 que existen en el país, advirtió.

Asimismo, Navarro recordó que desde El Destape entrevistaron a diversos titulares de comedores o curas que aseguraron que no les entregaron más alimentos y mientras la Justicia sostuvo que "no había ningún curro", Pettovello y funcionarios "armaron una denuncia para justificar dejar a la gente sin comida en el momento en el que la devaluación del 120% había multiplicado por tres el precio de los alimentos. La gente estaba muerta de hambre y le sacaron la comida", señaló.

Sobre el cierre, el periodista recordó que se trata del mismo accionar gubernamental que se dio con el DADSE (Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) y la falta de medicamentos que dejaron de entregar a personas con enfermedades graves o crónicas. "¿Cómo se puede ser tan mierda? ¿Cómo hacen para armar denuncias, sacarle la comida a los pibes, decirle al público que no es cierto...? Para mentir cotidianamente, ser tan mafioso, capaces -Majul y Viale- de mentirle a la gente sabiendo que con eso generás hambre", cargó. Y sentenció: "La gente está pasando hambre y la comida se sigue pudriendo".