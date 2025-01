El insólito clima de fiesta que instaló el gobierno en medio de la miseria generalizada y el aparato para estatal de propaganda que se consolida

Las ventas de productos de consumo masivo cayeron un 18% en diciembre y, según la consultora internacional Scentia, es la primera vez en la Historia que disminuyen durante 12 meses consecutivos. Las ventas de leche alcanzaron el peor registro histórico, peor que en 2001 e incluso que en la pandemia. Las ventas de carne fueron las peores en 104 años. Un estudio del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina reveló que uno de cada tres jubilados pasa hambre; según Unicef, en Argentina un millón y medio de niños se va a dormir sin comer; la Federación Sindical de Profesionales de la Salud advirtió que en 2024 fallecieron al menos 100 personas por falta de medicamentos luego de que el Estado les suspendió la entrega a los enfermos graves. Argentina vive una crisis humanitaria.

En este angustiante contexto el gobierno instaló un insólito clima de optimismo y llegó a afirmar que bajó la pobreza. ¿Quién puede creer que bajó la pobreza con una caída del consumo del 18%?¿Qué, piensan que la gente está a dieta?

Millones de personas en la miseria miran en la tele como se festeja el éxito imaginario de Milei

El engaño se basa en la medición de la inflación. La canasta de bienes y servicios que mide el Indec es de 2004; tiene nada menos que 20 años! En esa época se gastaba mas de la mitad de los ingresos en alimentos, artículos de limpieza y otros bienes del hogar. Hoy la gente cuando cobra el sueldo paga el alquiler, la luz, el gas, el agua, el cable, Internet y guarda para el transporte. El pucho que le sobra es para sobrevivir.

Esos servicios que se llevan el salario y el Indec apenas mensura subieron muchísimo mas que la inflación.

Los alquileres subieron un 262 %, mas del doble que la inflación que midió el Indec en 2024. La electricidad aumentó un 268%, el agua subió un 331%, el gas aumentó un 531 % y el transporte subió un 600 %, cinco veces mas que la inflación, ¡en esto se va la plata!

El cambio de la canasta de consumo sumado a un drástico cambio de precios relativos de 2024 generó una distorsión en la medición de precios que esconde una inflación real mucho mas alta.

Es decir, que el Indec le da muy poca trascendencia a los precios que mas subieron y que mayor parte de los ingresos se llevan y le da mucha relevancia a los que menos subieron y menos se consumen porque la gente una vez que pagó alquiler y servicios se queda sin un mango. Un dato adicional: el alquiler ni siquiera forma parte de la canasta de pobreza.

No es posible aventurar un numero de cuánto seria la inflación anual con una canasta actualizada, pero está claro que mucho mas alta. Con ese registro la pobreza también es mucho mas alta.

El tema no es solo que la pobreza creció mucho mas que lo que revelan los indices oficiales; el tema es que hoy los pobres están solos, sin nadie que los ayude. El gobierno dice que duplicó la AUH y es cierto, pero con esa AUH incluida igual la pobreza es mas alta. Incluso si no fuera mas alta, si fuera la misma que durante el gobierno de Alberto Fernandez, que no lo es, el problema es que sean un 40 o un 50 % esos pobres el Estado los abandonó.

Suspendió totalmente la entrega de alimentos a comedores, suspendió la entrega de medicamentos a enfermos graves, le sacó el descuento del 100% en medicamentos de un día para el otro a todos los jubilados y luego se lo restituyó a algunos. No entregan ni una chapa o un colchón a los mas humildes. Vaciaron los hospitales, los médicos y enfermeros renuncian. Un turno para hacer un holter en el Garrahan tarda seis meses. Los pobres y los indigentes en Argentina están a la buena de Dios: el Estado los abandonó; la sociedad los abandonó.

Esos argentinos huérfanos de Estado también están huérfanos de representación. La mayor parte de la clase dirigente política y empresarial los ignora, los medios los ignoran cuando no los tratan de chorros que se afanaban la comida y se mandan a hacer recetas de medicamentos para la familia.

Cuando el gobierno suspendió la entrega de alimentos a comedores, TN y La Nacion + denunciaron que las organizaciones sociales se robaban la comida. La justicia rechazó la denuncia y exigió la continuidad de la entrega. Pero los operadores mediáticos jamas lo contaron. Así, la gente se quedó con la noticia de los ladrones y no con el hambre de los pibes. Sucedió lo mismo cuando el Dadse suspendió la entrega de medicamentos a enfermos graves. Denunciaron corrupción y la justicia lo rechazó, pero los operadores mediáticos volvieron a mentirle a su publico. Dicen que la gente no debe estar tan mal porque no sale a protestar. No salen por falta de representación politica y porque los cagan a palo y los meten en cana. Cuando salieron los encarcelaron y los trataron de terroristas. Jonatan Viale puso las caras de los pibes presos por protestar en la tele con el cartel terroristas. Es tal el clima represivo que otra vez como en la dictadura los organismos internacionales de derechos humanos denuncian los apremios.

El aparato paraestatal de propaganda rompió todas las reglas de periodismo. Los operadores leen WatsApps que les envían los funcionarios sin chequear. El presidente se hace entrevistar todas las semanas por los mismos periodistas. Majul y Viale ya van por mas de una docena de notas cada uno. Un hecho inédito e insólito. Ahora se suma America con una programación conformada totalmente con periodistas cercanísimos al presidente. Es tan promiscua la relación que se juntan a escuchar música en la quinta de Olivos y Viale llegó a ir a cenar con su esposa e hijos.

En medio de la miseria generalizada crearon una sensación de optimismo que lleva a dirigentes a acercarse al gobierno y van a terminar aprobando horrores como la propuesta de llevar el horario laboral a 12 horas.

Hay gente festejando que en diciembre la inflación fue del 2,7 % y la núcleo del 3,5%. Como acabo de explicar, no es cierto, pero aunque lo fuera no es mucho mas baja que el 4% que dejó Guzman o el mismo 4% que tenia Massa antes de la sequía mas grande de la Historia. No hay ningún éxito y esos registros se mantienen con una caída del consumo fenomenal y rifando casi 20 mil millones de dólares de reservas al desviar el 20% de las exportaciones récord que hubo en 2024 al Contado con Liquidación. Por esta razón las reservas son 10 mil millones de dólares negativas y el gobierno volverá a endeudarse con el FMI

La gente se esta muriendo de hambre, nos estamos quedando sin salud, sin educación, sin ciencia. Están cerrando programas contra el HIV, la hepatitis, la tuberculosis, están cerrando la dirección de vacunas que maneja la compra y distribución de las vacunas. ¿Cuántos van a morir por semejante irresponsabilidad?

¿Qué festejan los que festejan?

El pueblo argentino está pagando un precio inconmensurable por bajar un poco la inflación y lo están pagando los que menos tienen.