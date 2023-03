Kicillof apoyó a Ferraresi en la intervención de Edesur: "Tomaste un fierro caliente"

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la intervención en Edesur que estará a cargo de Jorge Ferraresi: "Tomás un fierro caliente y desde la provincia estamos a disposición".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la intervención en la empresa Edesur, que estará a cargo de Jorge Ferraresi: "Tomás un fierro caliente y desde la provincia estamos a disposición". "Queremos que haya un plan de inversión desde Edesur y que esté al servicio de los y las bonaerenses", ratificó.

"Jorge (Ferraresi) acaba de aceptar una misión muy complicada que tiene que ver con otro fracaso de las mentiras de la Argentina que es el de las privatizaciones y de que todo lo público es malo y lo privado es bueno. Y así vaciaron YPF, Aerolíneas y Edesur", detalló el mandatario durante la inauguración del Jardín de Infantes N° 920 en Avellaneda.

"Los voceros de esas empresas decían que no invertían porque las tarifas eran muy bajas, pero cuando uno ve los balances tenían ganancias, se llevaban los dólares. Y cuando vinieron Macri y Vidal hicieron un tarifazo del 3000% que pagamos en toda la provincia; y tuvieron ganancias extraordinarias, y fue la época donde menos invirtieron", dijo.

En ese sentido, Kicillof afirmó que "es mentira, no es que no invertían porque las tarifas eran bajas, no invertían porque su negocio era otro, era usar la facturación para generar ganancias extraordinarias y llevárselas al exterior".

La intervención en Edesur

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió el martes como interventor administrativo de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días tras el anuncio realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa. El objetivo es encabezar el proceso de fiscalización y control de la empresa luego de que no brindara el servicio a miles de usuarios durante los días de calor extremo que atravesaron al AMBA.

A través de sus redes sociales, el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación -que lideró dicha cartera hasta noviembre del 2022- informó que se reunió con el interventor del ENRE, Walter Martello; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco y el gerente general de la empresa, Valter Moro para dar inicio a esta nueva etapa. No solo administrativa y de fiscalización, sino también con el plan de monitorear obras y mejorar la prestación del servicio.