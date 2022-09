Vanesa Siley: "Estamos atravesando una redistribución regresiva del ingreso"

La diputada del Frente de Todos también se refirió a la avanzada de la oposición contra trabajadores y sindicalistas y señaló la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia en sus fallos.

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley alertó sobre la "redistribución regresiva del ingreso", apuntó contra la avanzada de la oposición contra trabajadores y sindicalistas, y señaló la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en sus fallos. "Que vuelva a ser equitativa y redistributiva", sostuvo ayer en referencia a la redistribución durante la sesión informativa a cargo del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el Congreso de la Nación.

En su discurso, la legisladora remarcó: "Estamos atravesando una redistribución regresiva del ingreso, donde hay 60% para el capital y un 40% para el trabajo. También tenemos que fortalecer las instituciones para permitir que esa redistribución del ingreso que terminó 51% para el trabajo y 49% para el capital, en el 2015, vuelva a ser equitativa y redistributiva". Y preguntó: "¿Qué más se le puede pedir a las personas que trabajan, que solo tienen su fuerza, su inteligencia, sus manos, sus piernas y que la han puesto toda en estos duros años? ¿Qué más? ¿Hay que sacarle derechos también? ¿Todo tiene que poner la persona que trabaja para sacar adelante este país, nuevamente? Esto pasa cuando negamos las verdades evidentes".

Al mismo tiempo, la diputada Siley puso especial énfasis en el Lawfare; pero no solo aplicado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "También a muchos dirigentes sindicales, a muchos delegados y delegadas, a muchas organizaciones sindicales", señaló. Y se refirió al grupo denominado "antibloqueo" compuesto por empresarios: "No sé cuántos habrá en ese grupo pero sé que hay muchos de Juntos por el Cambio, que se vanaglorea de aplicar la Ley Penal a conflictos laborales".

En este misma línea, la diputada del Frente de Todos se encargó de enumerar diferentes proyectos o iniciativas que los diputados de la oposición llevan adelante en el marco de "aplicar la ley penal a conflictos laborales". Entre ellos, señaló: prohibición de protestas sindicales, prisión para militantes sindicales que reclamen en la puerta de establecimientos, prohibición de las reelecciones en los gremios, eliminación de las sanciones a empresas que retengan aportes de los trabajadores con destino a la seguridad social y cancelación de la personería gremial de camioneros, entre otros.

Para cerrar, Siley se refirió al Poder Judicial y a la importancia de su independencia. "Hemos presenciado la opinión política, ideológica y económica de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en declaraciones públicas. Uno de ellos dijo que 'no puede haber un derecho ante cada necesidad' y otro opinó de economía, habló de la emisión monetaria y de que hay que cuidar la moneda, que entonces no se puede emitir", recordó.

La diputada se refirió específicamente a las declaraciones del vicepresidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, en junio pasado. "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables", dijo. Sobre lo segundo, la diputada dijo: "Dijeron que no hay que emitir pero a la vez avalan 10.500 cautelares para que quienes quieran importar, se hagan de alrededor 1.800 millones de dólares del BCRA".

"No podemos dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia marca jurisprudencia en sus fallos y hace doctrina para que cumplan los tribunales inferiores. Y no podemos dejar de marcar, entonces, que además también conduce y baja línea política al resto de los tribunales inferiores porque ese poder del Estado tambien tiene conducción y desde ahí se baja línea", exclamó Siley. Por último, concluyó: "Después queremos hablar de instituciones y la división de poderes".