Pachano reivindicó la dictadura en Radio Nacional: “Último vestigio de cultura”

El bailarín y coreógrafo devenido en conductor en Radio Nacional, Aníbal Pachano, protagonizó un momento repudiable al reivindicar a la dictadura cívico militar a la que mencionó como “proceso” y lanzó que se trató del “último vestigio de cultura”. Apuntó contra la educación y destacó la enseñanza durante esa época y afirmó: “Nos equivocamos al culpar a los milicos”.

“Venimos hace muchos años, no es de 20, venimos de hace 40 años equivocados. ¿Viste? Primero se le echó la culpa a los milicos”, comenzó diciendo Pachano en su editorial en Radio Nacional y continuó destacando que él se recibió “durante el proceso”, cuando “había que agarrarse los pantalones, pero en la realidad fue como el último vestigio de cultura”.

Aníbal Pachano festejó el desfinanciamiento del INCAA, pero admitió que trabaja en Radio Nacional

Recientemente, el coreógrafo apuntó contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas y sostuvo: "Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar".

El bailarín y coreógrafo estuvo en el programa de Luis Majul en LN+ desde donde apuntó contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas luego de que el conductor del ciclo cuestionara que "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el Inca que es una parte del Estado", para luego, apuntar: "Había mucho ruido y eso ya no existe más".

Lo cierto es que por el recorte de Milei, el Festival de Cannes anunció en las últimas horas su programación para 2025 y, como se anticipaba por la fuerte caída en la producción audiovisual argentina y el desfinanciamiento del INCAA, este año no habrá películas nacionales en ninguna de las secciones del certamen. De este modo, la única representación argentina será la del actor Peter Lanzani, coprotagonista de Testa o croce?, de los italianos Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis.