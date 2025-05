Aníbal Pachano festejó el desfinanciamiento del INCAA, pero admitió que trabaja en Radio Nacional

Aníbal Pachano festejó el ajuste del INCAA pero admitió que trabaja en Radio Nacional

En medio del desfinanciamiento del INCAA por parte del Gobierno de Javier Milei, el coreógrafo Aníbal Pachano celebró el ajuste de la administración libertaria pero confesó su participación en Radio Nacional.

El bailarín y coreógrafo estuvo en el programa de Luis Majul en LN+ y apuntó contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas luego de que el conductor del ciclo cuestionara que "miles y miles de películas, que no veía nadie, financiadas por el Inca que es una parte del Estado", para luego, apuntar: "Había mucho ruido y eso ya no existe más".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar", contestó Pachano. Sin embargo, el bailarín reveló que actualmente trabaja en medios públicos. "Yo estoy haciendo Radio Nacional", dijo.

Por la crisis de Milei no habrá películas argentinas en el festival de Cannes 2025

El Festival de Cannes anunció en las últimas horas su programación para 2025 y, como se anticipaba por la fuerte caída en la producción audiovisual argentina y el desfinanciamiento del INCAA, este año no habrá películas nacionales en ninguna de las secciones del certamen. De este modo, la única representación argentina será la del actor Peter Lanzani, coprotagonista de Testa o croce?, de los italianos Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis.

El desfinanciamiento del INCAA bajo el gobierno de Milei

A inicios de febrero, el gobierno de Javier Milei dio otro paso en favor de la desfinanciación del INCAA, al eliminar un impuesto que el propio organismo había promovido durante el kirchnerismo para darle más recursos al cine argentino.

Mediante la resolución 48/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el director del INCAA, Carlos Pirovano, derogó la resolución 2114/2011, sancionada por el mismo organismo en 2011 bajo la dirección de Liliana Mazure. Se trataba de un tributo denominado "certificado de exhibición" que establecía un pago creciente por la exhibición de películas extranjeras según la cantidad de salas en las que se pasaba una determinada película.

Fue el último de una serie de pasos que dio el Gobierno hacia el desfinanciamiento del INCAA. Desde que comenzó la gestión de Milei, ya hubo más de 400 trabajadores desvinculados entre despidos por no renovación de contratos, retiros voluntarios y pases a disponibilidad.

En este marco, desde diciembre del 2023 se suspendieron todos los concursos y los subsidios al cine que daba el INCAA, no se produjo ninguna película y la falta de actualización salarial hizo caer los sueldos de sus empleados en más de un 30% en términos reales.