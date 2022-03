24M: Cristina Kirchner participó de un homenaje a la militante deaparecida Noemí "Mimí" Tardivo

La vicepresidenta felicitó a docentes, alumnos y alumnas y a la directora de la Secundaria N°14 de Gral. Rodríguez por realizar este reconocimiento. "Los pueblos que no tienen memoria suelen volver a cometer esos errores", afirmó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner le envió un mensaje a la Escuela Secundaria N°14 de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que en la víspera de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en la Argentina eligió llevar el nombre oficial de Noemí "Mimi" Tardivo, docente y militante secuestrada y desaparecida durante esos años.

A través de un video, la expresidenta comenzó: "Me habían invitado para esta importante ceremonia donde le imponían el nombre de su escuela de Irma Mimí Tardivo, hermosa la foto de Mimí en el flyer, con su guardapolvo y sus medias tres cuartos. Una típica muchacha de aquellos tiempos, podría haber sido yo también". Agradeció a las autoridades del colegio, a la directora Natalia Rodríguez y felicitó a los y las docentes y a las alumnas y los alumnos.

También, agradeció la invitación y mencionó a todos los que la invitaron a participar del acto, al menos de forma virtual. "Me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no me lo permite", se disculpó. Allí mencionó al presidente del Centro de Estudiantes, Daniel Herrera y a los delegados y delegadas: Nehemeías Sánchez, Araceli Silvero, Agostina Corbacho, Alex Fernández, Alejandra García, Juan Becker, Pablo Ramírez, Abigail Riarte, Camila Sandoval, Enzo Fernández, Josefina Álvarez, Abril Tejeda, Dylan Ávalos y Brisa Rajoy.

Tras enumerarlos a todos y todas, CFK sostuvo: "Quería nombrarlos a todos y a todas, cada uno de los que ha participado en este magnífico proyecto de Memoria, Verdad y Justicia que es la imposición del nombre de Mimí. Sé que están también sus hijas, seguramente, les mando un beso enorme a ambas. Estuve mirando también muy detenidamente ese videito hermoso que hicieron los chicos, con la historia, los testimonios, muy fuerte todo. Como es muy fuerte la historia de la Argentina".

Al mismo tiempo los felicitó por la iniciativa "en jóvenes tan jóvenes como ustedes" y destacó "que sigan cuestionando un legado que es muy importante porque los pueblos que no tienen memoria suelen volver a cometer o la historia vuelve a cometer esos errores porque su pueblo no se empodera a partir de todo lo que le tocó vivir". Cristina resaltó el "empoderamiento de la sociedad argentina" en Memoria, Verdad y Justicia y manifestó que "nos constituye también como ejemplo en todo el mundo en materia de Derechos Humanos".

Para cerrar, luego de contar que iba a visitar a Hebe y las Madres de Plaza de Mayo a la casa de Madres, la vicepresidenta expresó: "Creo que ustedes representan cabalmente a la sociedad argentina. Quería darles un abrazo y un beso enorme a todos y todas, felicitarlos. Sé que hubo una elección, que también tienen una urna que data de la época, de la primera elección que tuvo la democracia, allá por el 30octubre del '83. Sé que también hubo una disputa por los nombres y ganó el de Mimí. Los otros dos también eran maravillosos: Madres de Plaza de Mayo y Juana Azurduy".