El Ministro de Defensa Agustín Rossi se refirió a la conmemoración del 17 de Octubre y señaló que tiene "muchísima expectativa por este día”. También aclaró que participará "del acto virtual por el 75 aniversario de la creación de nuestro movimiento”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario destacó que “como lo dijo Scalabrini Ortiz, después de ese 17 de Octubre de 1945, nadie volvió al subsuelo y los trabajadores volvieron a ser sujetos activos de la vida política de nuestro país”.

“Se va a expresar una fuerte movilización en apoyo al Gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández”, puntualizó Rossi. Y añadió que “de los momentos difíciles siempre salimos con unidad”.

En otro orden, cuestionó a la oposición: “Deja atónito cómo hablan algunos dirigentes, como si no hubiesen sido parte de los problemas y como si no hubieran gobernado y no pudieron resolverlos. Macri fue el primer presidente desde la reforma del 94 que intenta su reelección y no la consigue. No pudo ni forzar una segunda vuelta. Hay que tener esto en cuenta. No hay que rendir cuentas cada vez la oposición se moviliza”.

El mensaje de Axel Kicillof sobre el Día de la Lealtad

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió a las conmemoraciones por el 17 de Octubre y contó cuáles serán sus actividades en esta fecha tan especial: "Vamos a ir a un lugar muy importante para nosotros que es la isla Martín García, que es donde estuvo preso Perón, y vamos a poner una placa". Además, destacó que Alberto Fernández estará presente y va a colocar la placa en la isla Martín García.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente se definió como "un hijo recuperado del peronismo" y destacó que "el 17 de octubre nació el peronismo y el antiperonismo".

"Yo empecé a militar en la secundaria, que coincidió con el fin de la dictadura”, advirtió Kicillof y destacó: "Yo nunca fui antiperonista, aún durante el menemismo. Combatí el menemismo pero nunca lo asocié con la tradición del peronismo original".

"Cuando llega Néstor en su discurso sienta las bases de lo que va a ser un reverdecer de este movimiento histórico", afirmó el mandatario provincial recordando al ex presidente.