Mensaje de Cristina Kirchner al FMI: "Para cobrar ayuden a encontrar los dólares fugados"

Ante una multitud, la vicepresidenta brindó un fuerte discurso en medio de la negociación con el FMI por la deuda que dejó Macri. "El FMI vivió condicionando a la democracia argentina", afirmó.

En una Plaza de Mayo colmada y con la presencia de los expresidentes de Brasil y Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva y José "Pepe" Mujica, la vicepresidenta Cristina Kirchner brindó un discurso ante la multitud y le apuntó al macrismo por intentar despegarse de su responsabilidad ante el megaendeudamiento en moneda extranjera y le envió un mensaje al FMI. La expresidenta exclamó un pedido a los representantes de Juntos por el Cambio: "No se hagan los giles".

Durante su alocución, la vicepresidenta fue clara al abordar la problemática de la deuda: "No se hagan los giles esos que van a los canales a dar números a la bartola sobre el endeudamiento". En ese sentido, remarcó: "Nosotros bajamos al deuda en dólares. Le pagamos al Fondo, dejamos el salario mínimo más alto de Latinoamérica, la jubilación más alta, el peronismo duplicó la clase media. Por mas que algunos renieguen, los peronistas generamos más clase media argentina que nadie. Que no me vengan con pavadas".

"Esta plaza es el escenario de grandes alegrías y también de las tragedias argentinas. Recuerdo el 25 de mayo de 2010 cuando cruzamos esta plaza, rodeados de argentinos, sin custodias, éramos gobernantes junto al pueblo", rememoró Cristina. En ese aspecto, destacó el proceso de recuperación económica de aquellos años: "Éramos los gobiernos que protagonizamos un momento histórico, fue único en la historia de Latinoamérica en términos de crecimiento económico, de la inclusión social, de generación de puestos de trabajo, de la autonomía, reestructuramos una deuda externa sin precedentes, le pagamos al FMI".

La advertencia al FMI

Al respecto, también se refirió a las negociaciones actuales con el Fondo y le envió un mensaje directo: "Se dice que nuestro problema es la restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, esos dólares se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a que regresen los dólares de paraísos fiscales donde se han ido millones en evasión para que les podamos pagar".

"Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se fugaron, de los que se la llevaron para no pagar impuestos. Que sea un punto de negociación", expresó.

A su vez, la vicepresidenta consideró que después de su gobierno “se vino la noche en Argentina”, y señaló que luego el poder llegó "con togas de jueces y medios hegemónicos". Sin embargo, se encargó ofrecer una visión de concordia política de cara al futuro.

La vicepresidenta propuso al Presidente que "convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que, todos unidos como argentinos de bien, le digamos al Fondo que no se va aprobar ningún plan sino el que permita esta recuperación económica". En tanto, Cristina exhortó al referirse en este último punto a la coalición opositora Juntos por el Cambio: "Es el deber de todos los argentinos, sobre todo para aquellos que pertenecen al Gobierno, y también para los que pertenecen a la fuerza política que volvió a traer al FMI a la Argentina".

Agrupaciones sociales y políticas llenaron la plaza en el marco del Día de los Derechos Humanos y de la Democracia. El presidente Alberto Fernández entregó premios a personalidades destacadas en la defensa de los Derechos Humanos previamente y se espera que se exprese ante el pueblo para cerrar el acto.