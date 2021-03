El presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro confirmó que tendrá una reunión con Alberto Fernández a fines de marzo en Buenos Aires. Además, respaldó las negociaciones argentinas ante el Fondo Monetario Internacional.

La noticia fue confirmada por el embajador argentino Daniel Scioli a través de sus redes sociales. Allí se puede ver un video en el que se muestra como Bolsonaro sostiene que llegará al país para los festejos de los 30 años del Mercosur. Además, muestra su respaldo para las negociaciones argentinas ante el Fondo Monetario Internacional.

La noticia de la llegada de Bolsonaro al país se supo en el mismo día en el que Brasil superó su récord de muertes durante la pandemia del COVID-19 en todo el país. El Gobierno contabilizó casi 2 mil muertos -la cifra más alta desde que comenzó la pandemia- y batió un nuevo récord. A pesar de esto y del impacto de la cepa amazónica que causa estragos en el territorio, el presidente Jair Bolsonaro hace caso omiso a los pedidos. "En lo que dependa de mí, nunca vamos a tener un lockdown (cierre total)", expresó hace unos días.

Un préstamo criminal

El presidente, Alberto Fernández, anunció en la Apertura de sesiones ordinarias del Congreso que se inicien "querellas criminales" contra los responsables de que se tomara esa deuda por U$S 44.000 millones. También se sumó el Banco Central, que instruyó también para que se aporte información vinculada con esa deuda.

"El Gobierno que me precedió recibió el préstamo más grande de la historia. Los 44.000 millones se esfumaron antes que asumiéramos. En 2018 la Argentina fue sumergida en una profunda crisis. No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante. He pedido que se inicie una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", afirmó Fernández.

El exdirector argentino ante el FMI Héctor Torres se refirió sobre las condiciones de excepcionalidad en las cuales fue otorgado el préstamo stand-by a Argentina en el Gobierno de Mauricio Macri y afirmó que el acuerdo siempre fue impagable. Ahora, el gobierno argentino pidió que se abra una investigación por "malversación" de fondos.

"El préstamo que pidió Mauricio Macri fue récord en nivel de desembolsos y estuvo concentrado en el primer año y medio del gobierno", señaló en declaraciones a Radio 10. Además, remarcó que "los pagos también están concentrados y es el gran problema que enfrentamos en el 2022 y 2023".

Mientras tanto, se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Estados Unidos para continuar el diálogo con el organismo multilateral de crédito en la búsqueda de un acuerdo que evite pagos en el corto plazo para nuestro país. En declaraciones televisivas, el funcionario destacó el avance en las negociaciones pero fue contundente al afirmar que el Fondo también fue "responsbale" de la crisis desatada durante la gestión macrista.