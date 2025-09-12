Pese a las advertencias del electorado tras la dura derrota por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei continúa con su plan de desguazar organismos y despedir a trabajadores estatales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que 800 empleados del Ministerio de Capital Humano serán despedidos. Aseguran que es una decisión "inconstitucional" y argumentan que todos los trabajadores cuentan con larga experiencia y que alcanzaron sus puestos a través de concursos públicos.

"Este 15 de septiembre 800 trabajadorxs de Planta Permanente de Capital Humano (ex Desarrollo Social y SENAF) serán despedidxs luego de estar durante 6 meses en el registro de disponibilidad. En su mayoría acreditan entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública", indicó ATE en un comunicado.

Según el gremio, los empleados "no fueron en ningún momento convocados" a instancias de "capacitación ni reubicación" durante este período de disponibilidad, lo cual constituye un incumplimiento de parte de la Ley Bases, impulsada por el propio Poder Ejecutivo. “Demuestra que el único objetivo era el despido encubierto”, señalaron desde la organización.

En diálogo con El Destape, la secretaria general de ATE Desarrollo Social, Ingrid Manfred, advirtió que desconocen si los trabajadores serán notificados o no de sus despidos porque "no está establecido" en la norma. "En algunos organismos que hubo disponibilidad no los notificaron y directamente liquidaron la indemnización", detalló sobre otros casos de empleados estatales.

La dirigente gremial alertó por el gran número de familias que quedarían sin sustento económico y remarcó que "en ningún lugar fue de este volumen" y que se trata de asalariados "de todo el país" que atraviesan esta situación. "Esto fue de la mano del cierre de todas las oficinas y áreas de atención directa territoriales", agregó.

También subrayó que todos estos trabajadores "concursaron y ganaron sus concursos" para obtener sus puestos laborales en Capital Humano en gestiones anteriores. "Nosotros venimos planteando la inconstitucionalidad de esto ya que atenta directamente contra el 14bis que garantiza la estabilidad en el empleo público, más allá de los gobiernos", añadió Manfred.

Disminuir la planta permanente

Pese a estos inminentes despidos, la secretaria gremial denunció que la gestión libertaria no dejó de incorporar personas al Estado sino que su plan se basa en disminuir la nómina de planta permanente pero aumentar los contratados, que tienen menor estabilidad laboral y derechos. "Despiden planta permanente, pero ingresos están habiendo", apuntó.

Además de denunciar la "ilegalidad" de este proceso de despidos, ATE pide a la Justicia la suspensión de las resoluciones 126/2025 y 130/2025 que permiten el pase a disponibilidad del personal, mediante la presentación de una medida cautelar. También reclaman al Congreso que avance en el tratamiento del proyecto de ley que busca poner un freno a los despidos en el Estado.

“La motosierra, bajo el discurso del ‘déficit cero’, esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales que llevaba adelante nuestro organismo, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo”, afirmaron.