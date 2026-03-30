Virginia Franco nació en plena dictadura militar y fue secuestrada el 7 de octubre de 1979, cuando tenía apenas un año, y trasladada a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) junto a sus padres, militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de Montoneros. Esa experiencia marcó a fuego su vida y definió el rumbo de su compromiso político: la defensa de los derechos humanos y la Justicia Social.

Con una trayectoria militante que incluye su participación en Madres, su rol como delegada de FOETRA y su pertenencia desde los años noventa hasta hoy a la agrupación H.I.J.O.S., Franco es una de las voces más firmes en la materia. Referente de Teresa García, es su pata fuerte en el distrito de San Isidro, donde lleva adelante las políticas de género y derechos humanos desde su banca en el Honorable Concejo Deliberante.

Una sesión especial que no pudo ser

En el marco de las sesiones ordinarias del 18 de marzo, la concejala Franco propuso tratar sobre tablas un proyecto de adhesión a la Ley Provincial N° 12.654, que invita a los municipios bonaerenses a reunirse en Sesión Especial el 24 de marzo —aniversario del golpe de Estado de 1976— en un acto solemne de reafirmación de la democracia, los derechos humanos y en repudio al terrorismo de Estado y toda forma de discriminación.

La iniciativa no es novedosa ni polémica: en casi todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, con bloques políticos de los más diversos signos, esta sesión se realiza como un gesto de memoria colectiva. Sin embargo, el bloque de La Libertad Avanza en la localidad votó en contra, dejando en evidencia, una vez más, su escaso compromiso con los valores democráticos.

Durante su intervención en el recinto, Franco fue contundente: "Los compañeros y compañeras que lucharon por un país distinto, por un proyecto de país más igualitario con justicia social, con independencia económica y con soberanía nacional, conceptos en los que hoy nos vemos muy alejados por las políticas del Gobierno nacional".

La concejala también reivindicó a la generación diezmada por la dictadura y trazó una línea directa con el presente: "La generación que desapareció era una generación comprometida con su pueblo, peleaba contra el modelo económico de Martínez de Hoz". En esta línea, apuntó contra la "amistad" del presidente argentino con el mandatario Donald Trump: "Vivimos en un país donde nuestro presidente Milei se arrodilla frente al gobierno de EEUU", cargó.

Y sobre la vigencia de esos ideales y la situación actual, Franco sostuvo: "Los ideales de los desaparecidos volvieron de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y hoy los que defienden genocidas y sus cómplices civiles caminan por los pasillos de la Rosada. Ese es el motivo por el que hoy Cristina está presa: por las políticas de DDHH, porque los genocidas están en la cárcel, más allá de los intentos que hagan por salir en libertad, que este gobierno de turno acompaña".

Un retroceso en derechos

Como si la negativa no fuera suficiente, en esa misma sesión La Libertad Avanza impulsó y logró aprobar el proyecto que establece la conmemoración del "Día del Niño por Nacer" en el municipio, en un claro gesto de retroceso en materia de derechos de las mujeres.

La memoria, la verdad y la justicia no son —ni han sido jamás— una prioridad para La Libertad Avanza.