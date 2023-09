Massa celebró que la Unesco declarara a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad

El ministro de Economía y candidato a presidente cuestionó a los que "niegan" los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, celebró que la Unesco haya declarado a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como patrimonio de la humanidad. "Memoria, verdad y justicia para todos los argentinos", pidió el ex presidente de la Cámara de Diputados en sus redes sociales.

Con un video que compartió en sus redes, Massa festejó que la Unesco incluyera al Museo Sitio de la Memoria ESMA dentro de los monumentos y zonas protegidas. "Hoy la Unesco declaró a la ex ESMA patrimonio de la humanidad. De alguna manera, primero simboliza el reconocimiento a un camino en defensa de los derechos humanos en la Argentina y a un liderazgo en ese camino", comenzó el ministro de Economía.

Massa señaló que la decisión de la Unesco representa "el reconocimiento a la ex ESMA como, de alguna manera, símbolo de las dictaduras y los delitos de lesa humanidad en toda América Latina", y agregó: "Mientras en la Argentina algunos lo niegan, en el mundo reconocen que la Argentina recorrió un camino de defensa de los derechos humanos".

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo se sumó a los mensajes por el reconocimiento de la Unesco. "Un reconocimiento mundial a las Políticas de Derechos Humanos de Argentina; a los consensos democráticos construidos por nuestro pueblo, durante estos 40 años de la democracia más larga de nuestra historia; y una certeza sobre el Nunca Más", publicaron en Twitter.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó: "El Museo Sitio de Memoria ESMA se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de Unesco. Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria. Nunca Más".

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también expuso su alegría en las redes sociales. "Estamos orgullosos con este reconocimiento que hace la Unesco al declarar al Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. Este lugar fue un emblema del terrorismo de Estado en nuestro país, pero también de reconstrucción y memoria, gracias a la decisión política de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner", indicó.