El provocador video de Patricia Bullrich sobre Santiago Maldonado

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un provocador mensaje desde el lugar donde encontraron el cuerpo del artesano

A cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado luego de la represión que efectuó Gendarmería Nacional, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un provocador video desde el lugar donde fue hallado el cuerpo en la provincia de Chubut.

Desde el lugar donde ocurrió el hecho, Bullrich se subió a una cerca y dijo que que la "verdad" triunfó sobre el "relato kirchnerista". En ese sentido, la mandataria del PRO dijo: “El Gobierno Nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad. Una verdad que voy a repetir hasta el cansancio para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos".

En las últimas horas, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, sostuvo: "Lleral concluyó que 'las frías aguas del Río Chubut estaban esperando' a Santiago y para él todo terminó ahí. No tomó declaraciones que le pedimos y no se realizaron las pericias que requerimos sobre ropas y elementos que había en el cuerpo de Santiago".

Sergio vive en Bariloche, provincia de Río Negro, y desde hace cuatro años impulsa junto a su familia que la causa de Santiago se caratule y se siga investigando como una desaparición seguida de muerte, y cuestiona desde entonces el proceder que tuvo la Justicia.

Y en relación a las circunstancias en que se produjo el hallazgo, remarcó: "El día que lo encontraron los perros no ladraron. Era un lugar por el cual habían pasado tres veces. Tenía las huellas dactilares y cuero cabelludo".



"También se le encontraron billetes y anotaciones que no se le borraron, a pesar de todo el tiempo que dicen que estuvo en el agua. Su cuerpo estaba en condiciones que no datan de una persona que hubiera estado sumergida, sobre todo en una zona llena de fauna", sostuvo.



Además, Sergio aseguró que al DNI que portaba Santiago al momento de su desaparición "se le perdió la cadena de custodia", y contó que se lo entregaron en la morgue judicial sin que se supiera donde había estado ese elemento de prueba.



"Se hizo una pericia con un plástico, que se depositó en una batea en el INTI durante varios días y a la temperatura más fría que tiene el agua del río, para ver si resistía. Nosotros objetamos eso y las condiciones climáticas de la pericia. Creemos que se debió haber tomado un promedio de la temperatura, que no es la misma en agosto que en octubre, cuando apareció el cuerpo. Lo más importante era analizar los billetes y las otras cosas que son más propensas a estropearse en esas condiciones", criticó Sergio