El PJ busca sancionar a la diputada de la UCR que pidió "falcon verdes"

El tuit pro dictadura de la legisladora radical de Córdoba Patricia De Ferrari Rueda generó repudio social y político. Una publicación que tuvo consecuencias en la Legislatura de su provincia, donde pidieron una cuestión de privilegio para tratar su caso, además del repudio de la Unión Cívica Radical y también del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, por ser dichos "profundamente antidemocráticos y nos traen a la memoria la época mas oscura que ha sufrido nuestro país".

En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, la legisladora publicó en su cuenta de Twitter @patriciadfrr: “Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para “impartir” la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”. Después borró sus dichos e intentó justificarse al plantear que había sido malinterpretada. Como si la culpa fuera de los lectores y no de ella.

Tras esto, ahora once legisladoras cordobeses de Córdoba pidieron una cuestión de privilegio contra De Ferrari Rueda para analizar una sanción por sus expresiones golpistas y plantearon que "dicha frase constituye no solo una provocación a todas las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar sabiendo el significado que tienen los “Falcons verdes” en nuestra historia, sabiendo lo que representan y a qué se alude cuando se hace mención a ellos". Las legisladoras que impulsan la iniciativa son Nadia Fernández, Graciela Manzanarez, Victoria Busso, María Emilia Eslava, Tania Kyshakevych, Mariana Caserio, Maria Lura Labat, Liliana Abraham, Natalia Martínez, Adela Guirardelli y Carmen Suárez.

Además, agregaron que "hay límites que no deben transponerse, que en la disputa política no todo está permitido. Creemos que invocar los periodos más negros de nuestra historia y a través de los mecanismos más tenebrosos como los secuestros que se producían en los famosos “Falcons verdes” de las patotas de asesinos que sembraron el terrorismo de Estado en nuestra patria, no es algo propio de una representante del pueblo ni debiera ser tolerado sin consecuencia".

Por otro lado, explicaron que "lejos de honrar a la democracia, las aseveraciones y las tristes justificaciones de parte de la Legisladora De Ferrari, son una afrenta a esta Casa de la Democracia, a quienes formamos parte de ella, a la dignidad e integridad de nuestro parlamento y a la reputación democrática de la Legislatura y los legisladores y legisladoras que la componemos".

El repudio en el Congreso

La diputada nacional Gabriela Estévez, del Frente de Todos por Córdoba, presentó un proyecto de resolución repudiando los dichos de la legisladora De Ferrari en redes sociales. El mismo fue acompañado por las firmas de Florencia Lampreabe, Lucia Benigna Corpacci, Rosa Rosario Muñoz, Alcira Figueroa, Claudia Alicia Bernazza, Susana Graciela Landriscini, Jimena López, Josefina Gonzales, Jose Aragon, Daniela Villar, Mabel Carrizo y Marisa Lourdes Uceda.

Estévez manifestó que "los dichos de la Legisladora, son profundamente antidemocráticos y nos traen a la memoria la época mas oscura que ha sufrido nuestro país. Tiempo atrás también había hecho declaraciones publicas haciendo alusión a que no eran 30.000 los desaparecidos. Es grave y escalofriante, que personas como Patricia ocupen espacios de representación. Nuestra tarea mas importante, justamente, se trata de defender la democracia; no de su negación constante".

Ante este grave hecho, aseguró que no se puede "seguir minimizando" situaciones de este estilo y que es necesario "trabajar para que dejen de circular estos discursos que solo generan odio y hacen mucho daño a nuestra convivencia democrática".

El rechazo radical

Desde el Comité Central de la UCR, por mayoría, optaron por emitir un comunicado en el que plantearon que "a 35 años de distancia aún resuenan en la conciencia de los y las argentinas aquélla frase del Nunca Más" y que es su "deber para con las presentes y futuras generaciones, como fuerza política democrática, señalar repudio cada vez que un o una miembro de nuestro partido traspone la línea y vincula hechos del presente referenciándolos con circunstancias vividas en aquél oscuro y nefasto período de la historia argentina". Por eso, desde el Comité repudiaron "enérgicamente los dichos de la legisladora provincial Patricia de Ferrari, quien además ocupa el cargo de vicepresidenta de ese Cuerpo". Firmaron el repudio los Núcleos Fuerza Renovadora, Identidad Radical, Confluencia y Asamblea Radical.