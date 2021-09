A Macri no le gusta la democracia: "Es el peor de los sistemas"

El ex presidente y líder de la oposición dejó una polémica reflexión sobre esta forma de organización que adoptan la mayoría de los países del mundo.

El ex presidente Mauricio Macri dio una charla durante el encuentro "Desafíos Económicos y Geopolíticos en América Latina y el Caribe". Allí, hizo una polémica reflexión y dejó a la vista el pensamiento que tiene en relación al sistema democrático que atraviesa a una gran parte de los países del mundo. "Es el peor de los sistemas", lanzó.

En una entrevista con Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el líder del PRO se tomó el tiempo de analizar y calificar el movimiento que encabeza Javier Milei, un partido liberal que cosechó un importante apoyo en las últimas elecciones. "Es una versión mucho más extrema, que roza el anarquismo. Cruzan rayas donde no tiene que haber sistema y yo no me siento identificado", dijo en comparación a la coalición de Juntos por el Cambio.

Pero, tras esto, Macri dejó en claro, de manera insólita: "Claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces, hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello". Mientras que, con respecto a su mandato, señaló: "Las ideas que desde el día uno he intentando impulsar desde la gestión pública tienen que ver con las libertades, soy un profundo creyente de la libertad en la vida de las personas".

Más allá de todo, no es la primera vez que el ex mandatario de Argentina se refiere de esa forma al sistema democrático. En la previa a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por ejemplo, manifestó que si, hipotéticamente, el peronismo era derrotado durante los comicios legislativos debían "irse" del Gobierno cuando todavía, por elección del pueblo, faltan dos años de gestión. "Está en su esencia eso de no valorar la democracia, lo vimos en Bolivia", lanzó el presidente Alberto Fernández. Su frase, sin lugar a dudas, por el pasado lejano y reciente que atraviesa a América Latina, es más que preocupante.

Macri y el triunfo en las PASO

Luego de conocerse el resultado en los comicios del pasado 12 de septiembre, donde Juntos por el Cambio ganó a nivel nacional, Mauricio Macri manifestó en el encuentro regional: "Ese domingo a la noche no podía conmigo mismo de la alegría y el orgullo de haber creído en los argentinos que yo tenía razón, que realmente no era un compromiso irracional, era un proceso de aprendizaje". Además expresó que la gente rechazó "el atropello, el abuso y la cultura del poder".

Por otro lado, uno de los líderes de la Oposición celebró: "Se produjo la mayor derrota de la historia del peronismo y el kirchnerismo. El segundo es una versión más salvaje del peronismo histórico. Ha generado un movimiento en la Argentina hacia la sensatez, me abre una enorme esperanza". Pero, más allá de esto, volvió a desquitarse contra el país: "Es un caso patético de retroceso. Hay que romper con las trabas, las mafias, la riqueza hay que transformarla en trabajo; darle valor, generar empleo".