Tras la pobre visita, el intendente de Córdoba cruzó a Milei: "No trajo un solo anuncio"

Luego de que Javier Milei encabezara un pobre acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Córdoba, el intendente local, Daniel Passerini, cargó contra el Presidente tras asegurar que "no trajo un solo anuncio" durante su visita y afirmó que el nuevo endeudamiento en manos de Estados Unidos "no son buenas noticias para Argentina".

El gobierno nacional vive un momento de crisis política a pocas semanas de las elecciones del próximo 26 de octubre y el pasado viernes Milei comprobó en carne propia que el respaldo a su figura se debilitó en la provincia mediterránea. Si bien el jefe de Estado apuesta fuerte a esta provincia, donde obtuvo el 74% de los votos en el balotaje 2023, sus medidas económicas provocaron una crisis que azotó el bolsillo de los cordobeses, por lo que su imagen viene cayendo en las encuestas.

Frente a la escasa gente que fue, el mandatario presentó a Gonzalo Roca, un desconocido candidato, y atacó verbalmente al kirchnerismo como "destructor". La Policía cordobesa lo dejó en evidencia y le jugó una mala pasada al difundir imágenes aéreas donde se ve el escenario y un puñado de personas alrededor, minutos antes de que el libertario tomara la palabra, exponiendo la casi nula concurrencia a la actividad oficialista.

A un año y nueve meses del comienzo del gobierno de Milei, la motosierra de la crueldad sigue provocando graves consecuencias en la provincia: las políticas del ministro de Economía, Luis Caputo, pulverizaron la situación socioeconómica de los adultos mayores, el consumo se derrumba y la salud pública se encuentra en estado crítico.

En este contexto asfixiante, Passerini aseguró que hace 20 meses que la gente realiza un esfuerzo “para terminar en la misma película y con el presidente Donald Trump interviniendo”. "Nosotros estamos pagando deuda", aseguró el intendente sobre el respaldo del mandatario estadounidense y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Milei para conjurar una crisis financiera que la semana pasada amenazaba con llevarse puesto su Gobierno.

En diálogo con La Voz En Vivo, sostuvo que la administración libertaria “acude a más endeudamiento para no resolver los problemas de fondo", y señaló que "el 90% de la gente no vive de los mercados financieros”.

Bessent anunció que la administración de Trump buscará blindar al gobierno argentino con 20.000 millones de dólares. Además, también planea la compra de bonos argentinos en el marco del acuerdo. Mientras el ministro Caputo confesó haberse emocionado por la reunión bilateral desarrollada entre ambos presidentes en Nueva York, en Argentina no paran de llegar las confirmaciones de que el país se encuentra al borde de la recesión.

La contundente encuesta en Córdoba rumbo a elecciones 2025

Un nuevo estudio de opinión en Córdoba Capital revela un escenario con un claro favorito de cara a las elecciones legislativas 2025. Según la encuesta de la consultora Sicchar, Juan Schiaretti encabeza la intención de voto con más de un tercio de las preferencias, seguido por Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, y en tercer lugar por Natalia de la Sota. El relevamiento también destaca un alto porcentaje de indecisos que podría alterar el resultado final.

El estudio, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2025 en la capital cordobesa, consultó a 420 personas habilitadas para votar. Los resultados fueron los siguientes:

Juan Schiaretti (Provincias Unidas): 33,3%

33,3% Gonzalo Roca (La Libertad Avanza): 23,7%

23,7% Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba): 10,6%

10,6% Ramón Mestre (UCR): 4,0%

4,0% Pablo Carro (Frente Patria): 2,8%

2,8% Otros candidatos: menos del 2% cada uno

En blanco/impugna: 2,1%

Aún no sabe: 16,4%

La encuesta confirma el liderazgo de Schiaretti en Córdoba, donde retiene parte de su base histórica y logra captar votantes desencantados con el gobierno nacional. Roca, por su parte, concentra mayoritariamente el voto libertario identificado con Milei. De la Sota aparece tercera, con un caudal importante en franjas medias y mayores de 50 años.