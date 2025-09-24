Milei consiguió el apoyo de Trump, pero algunas de sus crisis continúan intactas

El respaldo tuitero del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, le sirvió a Javier Milei para ganar aire y conjurar una crisis financiera que el viernes pasado amenazaba con llevarse puesto su Gobierno. Su foto con el jefe de la Casa Blanca y el tuit impreso alcanzaron para hacer subir bonos y acciones y bajar el riesgo país y las cotizaciones del dólar, todo a la espera que se concrete la ayuda económica, aún imprecisa en cuanto a monto y términos. Milei hablará este miércoles ante la Asamblea de las Naciones Unidas con la certeza de que llegará con aire a las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, sus problemas domésticos continúan pendientes para la vuelta: una economía con números de derrumbe y una oposición que trabaja en el Congreso para plantearle nuevas batallas, que le viene ganando a repetición.

Fueron apenas un par de minutos de reunión que ni siquiera fue bilateral porque sólo habló Trump y, a su pedido, el secretario Bessent intercaló una frase para apoyar lo que estaba diciendo. El presidente estadounidense no ahorró en adjetivos elogiosos, dejó en claro que lo apoyaba e hizo lo que se interpretó como un chiste apenas superado el minuto del encuentro: "No estuvo mal, ahora podemos salir de acá". El ministro de Economía, Luis Caputo, luego dijo estar "emocionado" por el apoyo y deslizó que seguían trabajando con Bessent para definir la forma que tendría la ayuda. Había versiones para todos los gustos. Las más consistentes hablaban de unos diez mil millones de dólares que se utilizarían para asegurar el pago a los acreedores privados y los vencimientos de enero y julio del año próximo, algo que contribuiría a una baja del riesgo país.

Atentos a las señales de Trump y Bessent, desde el Banco Mundial y el BID se apresuraron a anunciar nuevas líneas de crédito para la Argentina a desembolsar en los próximos meses, aunque con destinos específicos. Algunos de esos créditos, incluso, ya habían sido anunciados. Más novedades podrían conocerse este miércoles luego del encuentro del Presidente con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, pautada para las 14.30 de Nueva York. Georgieva, que en su momento se mostró a favor de que los argentinos respaldaran el gobierno de Milei en las urnas, acompañó en las redes el apoyo de Bessent. "Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento", sostuvo.

Para un Gobierno que el viernes había tenido que vender 678 millones de dólares para que la cotización no se le dispare, se trató de una secuencia de acontecimientos salvadores. Pero eso no le va a permitir desentenderse de las crisis domésticas que los estarán esperando. En el Congreso, los bloques opositores no permitirán que el acuerdo con Estados Unidos esquive el tratamiento parlamentario, como corresponde por ley. Desde el bloque de Unión por la Patria presentaron dos proyectos de resolución para que el ministro Caputo vaya a dar explicaciones al Congreso sobre la nueva deuda y otro para que el Ejecutivo o el Banco Central sometan a consideración parlamentaria cualquier tipo de acuerdo.