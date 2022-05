Alberto: "Tengo pensado ir, pero pido a los organizadores que inviten a todos los países de América Latina"

El presidente argentino se alineó a la postura de sus pares de México y Bolivia y apoyó que Cuba, Nicaragua y Venezuela también participen del encuentro que se realizará en Los Ángeles.

El presidente Alberto Fernández se sumó a los reclamos de otros de sus pares de la región para que la convocatoria a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos, incluya a todos los países de América Latina. Esta postura responde al anuncio del país organizador que se rumorea pordría excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro.

"Tengo pensado ir (a la cumbre), pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió (el presidente de México, Andrés Manuel) López Obrador: que invite a todos los países de América Latina", afirmó Fernández en una entrevista en Berlín con el canal DW en español, en el marco de la gira europea del mandatario argentino.

Antes de iniciar la gira por España, Alemania y Francia, el canciller argentino Santiago Cafiero envió una nota formal a los Estados Unidos para pedir que sea "una cumbre sin exclusiones". "Exhortamos a los organizadores a que convoquen a todos. Este tema ya se planteó antes de la organización de la cumbre, cuando se convocaran los grupos de trabajo. Uno supone que a una cumbre tienen que ir todos los países", explicó este martes Cafiero en diálogo con la prensa que cubre la gira del presidente argentino por Europa.

Fernández ya había manifestado su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su carácter presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). “Exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas”, afirmaron desde la cuenta de Twitter del organismo y añadieron que “es indispensable que superemos las divisiones ideológicas y nos enfoquemos en la búsqueda de coincidencias”.

El conflicto

A finales de abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Estados Unidos ejerció presiones sobre gobiernos de la región para excluir a su país de la próxima Cumbre de las Américas, a instó al secretario de Estado, Anthony Blinken, a que ratifique esta sospecha.

Días después, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, dio a entender que no esperaba la presencia de los tres países mencionados, refractarios a la influencia política y económica de Estados Unidos. "Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", lanzó el funcionario estadounidense.

A raíz de esto, dos presidentes latinoamericanos fijaron postura sobre la no invitación. El primero fue López Obrador. "Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard", señaló el martes el primer mandatario mexicano en su conferencia de prensa diaria.

Este miércoles, se expresó en el mismo sentido el presidente de Bolivia, Luis Arce. "Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será plena, y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", afirmó.

Si bien Estados Unidos todavía no cursó las invitaciones de manera formal, la exclusión de estos tres países a la cita en Los Ángeles no tiene antecedentes en la historia de estas cumbres continentales. El malestar en la región podría alejar aún más al presidente estadounidense, Joe Biden, de la política diplomática que propuso, especialmente hacia el final de su mandato, su ex jefe Barack Obama.

Con información de Télam