EEUU no cree que Cuba, Nicaragua y Venezuela vayan a la cumbre de las Américas

El subsecretario del Departamento de Estado para la región, Brian Nichols, adelantó que no espera la "presencia" de los tres gobiernos con los que Washington mantiene una fuerte confrontación en la cita hemisférica de junio próximo

Una semana después de que el gobierno cubano denunciara que Washington quiere excluirlo de la cumbre de las Américas de este año, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, aseguró este lunes que no espera contar con "la presencia" de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los tres gobiernos con los que tiene una mayor rivalidad política en la región.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", sostuvo Nichols en una entrevista con el canal de noticias NTN24. Al argumentar esta decisión, el funcionario agregó que el presidente Joe Biden ya "ha sido bien claro de que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación" a la cumbre que promete reunir al resto de los jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe, incluido Alberto Fernández.

Pese a la contundencia de la declaración, aún resta esperar una definición formal de la Casa Blanca sobre este tema que no preocupa -u ocupa- solo a esos tres gobiernos latinoamericanos. En su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó que le pidió a su par estadounidense que invite a todos los líderes de la región, sin importar la ideología y la relación bilateral con la Casa Blanca.

“Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América. Que nadie puede excluir a nadie y que ya tiene que cambiar la política, ya no podemos seguir manteniendo la de hace dos siglos”, contó el mandatario y agregó: “Cómo es que convocamos a una cumbre de las américas si no invitamos a todos, entonces ¿de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de que galaxia, de que satélite? “

López Obrador habló por teléfono con su par estadounidense y este lunes su canciller, Marcelo Ebrard, partió hacia Washington para discutir sobre inversiones para su país y Centroamérica.

Oficialmente, el Departamento de Estado sostiene que no se han enviado las invitaciones a la cumbre. Sin embargo, es difícil que Washington vaya a invitar al gobierno cubano, frente al que mantiene muchas de las sanciones impuestas por Donald Trump cuando dio por muerto el acercamiento iniciado por Barack Obama; al gobierno nicaraguense, al que ha impuesto innumerables sanciones y ha cuestionado su legitimidad de origen en las urnas, y finalmente, al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Aunque Biden sí autorizó este año una reunión de alto nivel en Caracas, aún no reconoce al Ejecutivo chavista.

La cumbre de las Américas se realizará en la ciudad californiana de Los Angeles del 8 al 10 de junio próximo. El encuentro será el primero que se celebre en Estados Unidos desde su reunión inaugural en Miami en 1994, en la que Washington impulsaba el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que finalmente no se concretó. Desde entonces la reunión hemisférica ha sido en Santiago, Chile (1998); en Quebec, Canadá (2001); en Mar del Plata, Argentina (2005); en Puerto España, Trinidad y Tobago (2009); en Cartagena, Colombia (2012); en Ciudad de Panamá, Panamá (2015); y en Lima, Perú (2018).