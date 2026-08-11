Cristina Pérez comparó la convocatoria a Sturzenegger con 'que te llamen a Dirección'

La periodista oficialista Cristina Pérez, en su programa Cristina Sin Vueltas por Radio Rivadavia, analizó la situación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y su nueva jerarquía dentro del Gobierno. Según su análisis, aunque cuenta con el respaldo del presidente, la convocatoria a una reunión de "pocos" (en referencia a la Mesa Política del gobierno de Javier Milei) podría interpretarse como un llamado a rendir cuentas.

Pérez comparó la situación con "que te llamen a Dirección" y recordó que antes Sturzenegger tenía reporte directo con el presidente, pero ahora "le sumaron a un reporte al Ministro de la Motosierra".

La comparación con "que te llamen a Dirección"

"Su mera convocatoria es como que lo llamen a Dirección ¿te acordás cuando éramos chicos? Es la referencia visual de que fue llamado quizás a rendir cuentas", sostuvo la conductora.

La periodista señaló que antes Sturzenegger "tenía el reporte solo directo con el presidente" y que ahora se sumó un reporte a otro ministro, lo que implica un cambio en su autonomía.

Viabilidad política de las reformas

Pérez afirmó que "esto no era un privilegio, sino la convicción de Milei de hacer reformas y lo más rápido posible". Sin embargo, advirtió que "acá entramos a un terreno donde empieza a contar la viabilidad política".

La conductora consideró que la viabilidad política será clave no solo para los proyectos de Sturzenegger, sino que "es lo que va a tener que chequear", en referencia a lo que deberá evaluar el funcionario.