Qué libro recomendó Cristina Kirchner

La Vicepresidenta recomendó un libro durante su exposición en el Teatro Argentino de La Plata, a 20 años de las elecciones en las que Néstor Kirchner fue electo.

Durante la clase magistral que dio en la presentación de la la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner volvió a recomendar Diario de una temporada en el quinto piso, el libro que le había regalado al presidente Alberto Fernández en 2022 por su cumpleaños.

"Hay un libro que siempre recomiendo, Diario de una temporada en el quinto piso, que cuenta que Machinea (José Luis), durante el gobierno de Alfonsín, va muy contento a Estados Unidos con un proyecto bajo el brazo: privatizar todo el sector petroquímico y siderúrgico y pedir a cambio un préstamo en el Banco Mundial de 2 mil millones de dólares", expresó. José Luis Machinea, el funcionario que mencionó la Vicepresidenta, fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ministro de Economía y de Infraestructura y Vivienda durante el mandato de Fernando de la Rúa.

En el Teatro Argentino de La Plata, Cristina siguió el relato del libro: "Cuando llegó a Washington y presentó el proyecto, le dijeron 'miren, esto no va a andar, porque se va a oponer el representante de Estados Unidos porque el sector siderúrgico y petroquímico compite con Argentina". El autor del libro, publicado en 2021, es Juan Carlos Torre, sociólogo que se especializa en peronismo y movimiento obrero.

CFK había contado en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas del 2022 que le había obsequiado el título de Torre al Presidente. "Yo les voy a recomendar un libro que le recomendé a Sergio Massa, que todavía no lo leyó. Se llama Diario de una temporada en el quinto piso, es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar el Nobel por eso. Es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático y de los equipos económicos que lo sucedieron", había contado.

De qué trata el libro que recomendó Cristina Kirchner

A pesar de la cantidad de información política que circula en los medios, es poco lo que se sabe sobre cómo funciona un gobierno. Sabemos, en ultima instancia, aquello que los actores políticos deciden que podemos saber. Los trascendidos y las primicias vienen de ellos y son revelados para su propio beneficio, para impugnar a un rival o para incidir o producir un debate publico. Los interesados en el autentico ejercicio del poder en realidad quieren otra cosa: quieren que alguien que formó parte de un gobierno narre, con la mayor objetividad posible y sin ubicarse en el lugar del héroe, lo que allí sucedió.

Diario de una temporada en el quinto piso es exactamente ese libro. En rigor, es mucho más que eso: es una obra que contribuye a entender las dificultades de gobernar la Argentina y la propia configuración de nuestra sociedad. Sociólogo e historiador, Juan Carlos Torre fue, desde finales de 1983 hasta comienzos de 1989, miembro del equipo económico de Juan Vital Sourrouille durante el gobierno de Raúl Alfonsín.