Máximo Kirchner: "Quiero que me gobiernen las mejores y la mejor es Cristina para presidenta”

El diputado nacional habló de la posibilidad de la candidatura de Cristina Kirchner y recordó a su padre.

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que tiene posiciones encontradas acerca de la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en las elecciones 2023. El dirigente consideró que es la mejor dirigente, pero alertó que generará un gran desgaste para su salud.

"Hay un degaste importante en la presidencia si trabajás en serio. Digo, Macri ahí anda. Pero si trabajas con mucha voluntad y muchas ganas, quemás mucha vida. No estás de vacaciones ahí. La candidatura la define la sociedad. Yo tengo sentimientos encontrados", indicó Máximo Kirchner en el Destape Radio.

"Quiero que me gobiernen los mejores, siempre. ¿Alguien tiene dudas de que es la mejor?" COMPARTIR:

"Es un desgaste bárbaro ante el ataque furibundo de ciertos sectores concentrados. Pero le sobra capacidad y fortaleza. Será una decisión de ella. A mí si me preguntaras como ciudadano o ciudadana, quiero que me gobiernen los mejores, siempre", opinó y luego agregó para definir su posición: "¿Alguien tiene dudas de que es la mejor? No solo sabe conducir un gobierno, tiene más contracción al trabajo, mejor uso del lenguaje, todo, en cualquier aspecto. Es demasiado".

El dirigente explicó que tiene posiciones encontradas con respecto a la definición de la candidatura de Cristina Kirchner. "Vos la ves y está muy bien. Hace gimnasia todos los días, está hiperlúcida. Si vos la comparas con algunos personajes de la oposición está diez veces mejor mentalmente y físicamente. No sabés cómo nos ordena, me pide que vaya y nos ordena. Nos llena la cara de dedos. No voy más al departamento: o te agarra Cristina o te agarra la policía", bromeó en una entrevista con Roberto Navarro.

Máximo Kirchner: "La conducción de Macri es dañina, de cuasi extorsión"

Máximo Kirchner, afirmó que dentro de Juntos por el Cambio hay "un temor reverencial" a Mauricio Macri y sostuvo que ese tipo de conducción es "dañino" para la política argentina. El legislador alertó que desde la oposición están viendo "están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe".

"Cuando uno ve que el sistema de conducción de Macri se da cuenta que no está basado en la palabra, en la voluntad de trabajo, en la inteligencia, sino que más bien está más bien en la cuasi extorsión. Macri tuvo causas no solo como presidente, también tuvo causas como jefe de Gobierno. Incluso los jueces que lo procesaron saltaron por el aire cuando llegó a la Presidencia. El ejemplo entonces de lo que dice es que ´te va a ir mal si te metés conmigo´", afirmó Máximo Kirchner en una entrevista en El Destape Radio.

"El tipo de conducción de Mauricio Macri es dañino. Casi que hay un temor reverencia dentro de la fuerza a la figura de Macri", afirmó.