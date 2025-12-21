Iba a correr el Rally Dakar, sufrió un grave accidente y ahora se conoció un nuevo parte médico

Después de haber sufrido un grave accidente cuando estaba de vacaciones con sus amigos, el piloto argentino que corrió en el Rally Dakar, Juan Cruz Yacopini sigue internado en grave estado pero ahora tiene “señales alentadoras” en su recuperación.

El comunicado oficial explicó que, tras reducir la sedación, el joven se encuentra lúcido y responde a estímulos. Además, al retirarle la asistencia respiratoria, pudo respirar por sus propios medios, lo que representa un avance significativo dentro del cuadro delicado que atraviesa. Sin embargo, los especialistas mantienen una estricta vigilancia sobre la evolución del compromiso medular, especialmente en las vértebras cervicales C1 y C2, que resultaron afectadas en el accidente y constituyen una zona muy sensible para el sistema nervioso central.

“Si bien el cuadro general sigue siendo delicado, estos avances representan señales alentadoras en el marco del período crítico de evaluación que atraviesa el deportista mendocino”, añadieron desde el centro médico, destacando la importancia de este progreso. El accidente ocurrió durante un paseo en el camping El Biguá, en el Dique El Carrizal de Luján de Cuyo, cuando Yacopini se tiró desde una lancha en una zona con poca profundidad y golpeó su cabeza contra el fondo, quedando inconsciente y flotando en el agua.

Sus amigos lo trasladaron rápidamente en auto hacia un hospital, donde se encontraron con una ambulancia cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación debido a que el piloto había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Fue ingresado al Hospital Perrupato con diagnóstico de politraumatismo grave y shock medular, y luego derivado a la Clínica de Cuyo.

En tanto, el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, al que pertenece Yacopini, informó que el piloto no podrá competir en el Rally Dakar 2026, que comenzará el 4 de enero en Arabia Saudita. El mendocino era el único argentino inscripto en la categoría mayor de coches y tenía previsto correr junto al copiloto catalán Dani Olivares.