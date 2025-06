La Corte Suprema se reúne a las 16 para dar su fallo sobre Cristina Kirchner

El Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, convocó los jueces del máximo tribunal para que hoy a las 16 horas decidan sobre el caso conocido como “Vialidad”. Los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si dejan firme o no la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejarla afuera de las próximas elecciones legislativas de septiembre.

"Esto se hace en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (texto conformado por acordada 36/2003)", sostuvieron al anunciar la reunión de esta tarde. En caso de rechazar los recursos de queja de CFK, quedará firme la condena elevada por la Cámara de Casación. Hace pocos días, la titular del partido Justicialista (PJ) había anunciado su candidatura para ser diputada bonaerense en los comicios legislativos que se realizarán el 7 de septiembre.

Pese a no tener plazos para tratar los casos, la Corte se expedirá sobre el caso Vialidad y sentenciará el futuro de la líder del peronismo a poco más de un mes del 19 de julio, fecha límite para el cierre de listas de las elecciones legislativas bonaerenses.

Qué dijo la expresidenta previamente

Frente a versiones que anticipan un fallo adverso contra la líder del PJ, la expresidenta apuntó contra el Poder Judicial, al que volvió a llamar "Partido Judicial". "Tienen miedo y, por lo tanto, no creen que puedan organizar algo enfrente nuestro", dijo al hablar sobre la persecución que ejercen sobre ella "los sectores hegemónicos".

Durante un acto en la sede del PJ, la exmandataria planteó que "hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política". "Mientras caminan por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, los que endeudaron al país, los de los parques eólicos, los del Correo Argentino y créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera", detalló.

En el acto que lideró el fin de semana en Corrientes, afirmó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa”. Y apuntó: “Si estoy acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me ganan?”.

Por su edad, podría cumplir arresto domiciliario

Si bien la condena a seis años de prisión habilita una pena de cumplimiento efectivo, la ley contempla la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. De acuerdo al artículo 32 de la Ley 24.660, uno de los motivos para otorgar este beneficio es, precisamente, la edad del condenado.

Ella cumplió 72 años en febrero y, por lo tanto, los jueces de ejecución deberán decidir si corresponde el arresto domiciliario o una pena en una unidad penitenciaria. Además de la edad, se podrán considerar otros factores como su estado de salud, condiciones personales y posibles riesgos procesales.