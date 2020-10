Hay mucha expectativa por el nuevo libro "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge 'Topo' Devoto, en homenaje a los 10 años de muerte de Néstor Kirchner. La propia Cristina Kirchner se sumó a las repercusiones de la publicación y contó lo que la motivó a leer una biografía del expresidente por primera vez en su vida.

"Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan", se sinceró la vicepresidenta, en su cuenta de Twitter.

Pero aclaró: "Acabo de recibir un ejemplar de “Néstor. El hombre que cambió todo”. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho".

La colaboración de Alberto Fernández en el libro

Alberto Fernández sostuvo que Néstor Kirchner fue "el mejor" jefe de Estado "que tuvo la democracia" argentina, y destacó su "capacidad política y de gestión excepcional". El Presidente escribió un capitulo en el que recuerda detalles de su relación con el ex mandatario. Saldrá en el libro "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge 'Topo' Devoto, en homenaje a los 10 años de muerte de Néstor.

“Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia”, es el título del capítulo, que fue publicado en Infobae. En él, Fernández afirma: "Para mí, Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia. Cuando asumí la presidencia, muchos me preguntaron qué me gustaría decirle. Le diría: «Volvamos a hacerlo, pero ahora ayudame vos»".