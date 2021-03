La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió una frase del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la última dictadura cívico militar de la Argentina. "Resulta reconfortante", escribió la ex presidenta.

"Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar", publicó en la red social Twitter.

El secuestro del padre de Larreta en dictadura militar

El jefe de Gobierno porteño había contado cómo fue el secuestro de su padre en 1977. "Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y me acuerdo que una noche me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice 'señor, lo buscan abajo'. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté", indicó el mandatario porteño.

El referente del PRO volvió a hablar de aquel episodio que se produjo en 1977 y que tuvo como protagonista a su padre homónimo, Horacio Rodríguez Larreta, quien falleció en 2004. Ahora, aportó más detalles a través de una serie de videos que difundió por su cuenta de Twitter.

"Papá se levantó y dijo 'voy a ver quién es'. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo no sé si un sereno o quién lo vio, que bajó como a abrir y que lo agarraron y, literalmente, en un Falcon verde se lo llevaron, en un simbólico Falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias", rememoró.