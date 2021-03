Cristina Kirchner, sobre dólar futuro: "El lawfare sigue en su apogeo"

En el marco de la causa de de dólar futuro, la vicepresidenta Cristina Kirchner presentó sus alegatos para pedir su sobreseimiento y advirtió que "el lawfare sigue en su apogeo". Cuestionó que Casación la primera fecha que dispuso para la audiencia fue el 1 de marzo, el día de la Asamblea Legislativa y chicaneó a los jueces y secretarios judicial de "desconocer la Constitución".

"Antes de todo esto, cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara la fecha para poder participar yo, se decidió que la fecha de mi participación iba a ser le 1 de marzo. Evidentemente el lawfare sigue en su apogeo", disparó la presidenta del Senado cuando comenzó su alegato y subrayó que "si fue un error, fue mas grave todavía".

Apuntó: "Me preocuparía de sobremanera que el Tribunal ignorara artículos de la Constitución, que establece que todos los 1 de marzo el Presidente tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas sobre el estado de situación del Estado, obviamente esta acompañado por la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es la preside la Asamblea Legislativa como marca la Constitución". Y sentenció: "Si es un error es preocupante que se desconozca la Constitución".

En ese sentido, Cristina Kirchner subrayó que "en realidad, todas estas cuestiones que parecen menores, no lo son" y reiteró sobre la peligrosidad que significa el lawfare para la democracia argentina.

Además, alertó que el lawfare "no es solo al persecución del Poder Judicial, sino la articulación con los medios de comunicación, porque los medios cuentan cosas que no existen en los expedientes. forman un relato que no encuentra asidero en las pruebas y hechos concretos que tienen".