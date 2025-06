En medio de un año electoral cargado de tensión política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a dar una entrevista televisiva en la pantalla de C5N. La cita será este lunes a las horas 20 horas, en el programa Minuto Uno, que conduce Gustavo Sylvestre.

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza sus medidas de ajuste, el Partido Justicialista (PJ), que Cristina lidera a nivel nacional, se encuentra debatiendo su estrategia de cara a los próximos comicios: el 7 de septiembre serán las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre se realizarán las nacionales, que renovarán parcialmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

En ese marco, la exmandataria volverá a tener una charla mano a mano donde analizará el panorama político, económico y social. Su última aparición en TV fue hace poco más de dos años, el 18 de mayo de 2023, cuando todavía era Vicepresidenta. Ante la pregunta del periodista Pablo Duggan, sobre qué le queda por hacer en materia política, Cristina había afirmado: "He militado toda mi vida, soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada, esa que habló Néstor. ¿Qué espero? Que los hijos de la generación diezmada tomen la posta".

Dicha entrevista, también en la pantalla de C5N, se dio dos días después de que ratificara que no iba a ser candidata en las elecciones 2023. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, expresó en el texto que difundió en sus redes sociales en ese momento.

A qué hora y dónde habla Cristina Kirchner hoy

La ex presidenta Cristina Kirchner habla este lunes, a partir de las 20 horas, en una entrevista mano a mano con el canal C5N. Será en el programa conducido por Gustavo Sylvestre.

25 de mayo: la última aparición pública de Cristina

Cristina viene de reaparecer públicamente el pasado 25 de mayo, cuando encabezó un acto por el Día de la Revolución de Mayo en el Encuentro Cultural Popular, realizado en el predio Saldía. Allí, realizó una cruda descripción del modelo económico de Milei y afirmó que “solo le sirve” al 30% de la población, mientras que el 70% “queda afuera”. Y siguió con una pregunta de corte electoral: “Aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros y tenemos que preguntarnos por qué”.

“Seguir hablando del Estado presente es no estar de acuerdo con lo que está pasando hoy en la sociedad. Todos se dieron cuenta que la motosierra no era contra el Estado sino que entró en las casas de las grandes mayorías”, apuntó.

Acompañada por la militancia, Cristina cargó contra el Gobierno al decir que “no construyen nada”, en referencia al cambio de nombre que hicieron del ex Centro Cultural Kirchner por el Palacio de La Libertad. “Estos tipos no construyeron nada, ni una escuela, ni un edificio. Le cambian el nombre su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar, qué mediocres que chatos, creadores de cultura de acá, quién se va acordar de estos tipos en 20 años”.

La expresidenta dedicó gran parte de su discurso a hacer un análisis de corte económico y afirmó que el Gobierno está camino a llevar a la Argentina al décimo default de su historia. Habló de "desgobierno", aseguró que Milei hace lo mismo que otros "hicieron antes": dólar barato e importaciones y volvió a insistir con que el problema de la economía es la falta de dólares. "Los nueve default en la Argentina fueron porque se quedaron sin dólares y siguen lanzando bombas de humo para que discutamos cosas que después pasan al olvido", lanzó.