Amado Boudou sobre las elecciones 2023: "Cristina ha dado todo"

El ex vicepresidente visitó El Destape Sin Fin y afirmó que "Cristina es la política argentina, sea candidata o no". Después ella podrá decidir qué rol ocupa en términos electorales", consideró Boudou.

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou visitó El Destape Sin Fin y se refirió a la posibilidad de la candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales 2023. Según Boudou, lo primero que hay tener es "la convicción de que hay un proyecto de poder que puede ganar o perder una elección" y marcó que lo que hay que ver es "cómo no se deshoja si pierde".

Luego de que Máximo Kirchner negara la posibilidad de una candidatura de Cristina para la presidencia, Boudou planteó que "sea o no candidata, es una persona que ha dado todo". "Me parece que Cristina, sea o no candidata, es una persona que ha dado todo. A veces nos olvidamos que hasta ha dado la presidencia. Ha tenido la generosidad de armar una formula que no encabezaba pero que el diseño político era de ella. O que ha dado todo exponiéndose a un atentado", expresó el ex vicepresidente en diálogo con El Destape.

También sostuvo que "Cristina no puede definir que ella no es el centro de la política argentina". "Cristina es la política argentina, sea candidata o no. Después ella podrá decidir qué rol ocupa en términos electorales", consideró Boudou.

Según el ex mandatario, el kirchnerismo busca "crecimiento con inclusión social o movilidad social ascendente". Pero afirmó que hay diferencias en el espacio a la hora de establecer cómo se llevan a cabo las políticas. Por su lado, criticó la segmentación de tarifas, por ejemplo: "No me gustan las tarifas segmentadas. La segmentación debe estar en el sistema tributario y las tarifas ser un punto encuentro de toda la sociedad. Tarifa social hubo siempre en el kirchnerismo. El neoliberalismo nos tiende a llevar a la segmentación de todo lo público. Ahí es donde se desintegra la sociedad, en lo simbólico".

Máximo negó que Cristina vaya a ser candidata en 2023

El diputado Máximo Kirchner al ser consultado quiénes serán los candidatos del peronismo de cara a las elecciones 2023, sostuvo: "Creo que Cristina (Fernández de Kircher) no va a ser", dijo.

- ¿Cuáles son los candidatos del peronismo?, le preguntó Roberto Navarro, durante la entrevista concedida a El Destape radio. "Hoy por hoy no tiene", indicó Máximo. "Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que y creo que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver".

"Creo que no, creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si me preguntas, un poco lo veía ayer, lo de los hijos de Sergio, que le decían que no, que sí (se postulara). El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, y seguramente había ganado", analizó Kirchner.