Despreciable comentario de Patricia Bullrich sobre la operación de Cristina Kirchner

“En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”, disparó en diálogo con los medios.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, lanzó despreciables comentarios contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras la operación a la que fue sometida hoy. “En los momentos difíciles se esconde, no está", dijo.

Bullrich participó hoy de actividades de campaña en la provincia de Salta. “En los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo, ¿será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?”, disparó en diálogo con los medios.

La vicepresidenta fue operada este jueves por la mañana. Según informaron desde el Sanatorio Otamendi, el estado general de salud es bueno y el postoperatorio es normal. Por esta intervención, la exmandataria no estará en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

El Frente de Todos finalmente hará su acto final de campaña el jueves 11 de noviembre en Merlo, provincia de Buenos Aires. "Nuestro acto final coincidirá con el de los opositores. Será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina", afirmaron desde el espacio.

Según explicaron a El Destape en off the record desde el Frente de Todos, la decisión no tiene que ver con la operación ni posterior probable reposo de Cristina Kirchner. "Es una cuestión de logística de los candidatos de todo el país", afirmaron. Aún se desconoce si la vicepresidenta estará en Merlo el 11 de noviembre.

Patricia Bullrich en Salta siguió hoy: “Nuestra elección, va a ser una elección con más votos, eso lo percibo, porque estoy recorriendo todo el país, la Provincia de Buenos Aires; la Ciudad de Buenos Aires; de Jujuy a Tierra del Fuego”.

En ese sentido, la líder de la fuerza opositora precisó que terminará transitando en 30 días “más de 19 provincias y 60 ciudades y pueblos del país, no sólo capitales, sino también pueblos, donde me demostraron un fervor muy importante. Estamos muy contentos de cómo la gente ha abrazado nuestra causa, que ha penetrado profundamente, la del progreso, la libertad, la república, y la cultura del trabajo”.

En su contacto con los medios de comunicación, se mostró con postulantes a Diputados Nacionales, Carlos Zapata; Inés Liendo; los Diputados Nacionales, Virginia Cornejo; Martín Grande; Miguel Nanni; el Interventor de PRO Salta, Gustavo André; el dirigente de Ahora Patria, Alfredo Olmedo; el candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman; el Secretario de la Presidencia del PRO, Damián Arabia, legisladores y concejales provinciales, entre ellos Sofía Sierra, José Gauffin y Pablo López.