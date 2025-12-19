Conmoción y luto en el folklore por la partida de un pequeño bailarín de Tucumán: "Seguirá brillando"

La comunidad folklórica de Tucumán recibió con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del pequeño William, un bailarín que había logrado unir a muchas familias a través de la danza y la oración desde principios de diciembre. Tradición Norteña Tucumán, con los profesores Ramiro y Maxi, se encargó de comunicar la dolorosa despedida a través de las redes sociales.

“Una profunda tristeza nos invade que ya no estés en esta tierra, pero tu luz seguirá brillando en nuestros corazones, ¡por siempre! Gracias, pequeño y querido William, por todas las alegrías y tanto cariño. Ilumina y fortalece mucho a toda la familia”, expresaron los impulsores del conjunto de danza de la mencionada provincia. Días antes, habían pedido cadenas de oración para pedir por la recuperación del pequeño.

El mensaje de luto conmovió a miles de personas que acompañaron con palabras de aliento y solidaridad a los seres queridos del niño. Comentarios como “Los escenarios están de luto: el folklore se llevó un gran bailarín” y “Vuela alto, pequeño. Que brille la luz que no tiene fin. Pequeño ángel, mi más sentido pésame para toda la familia” reflejaron el impacto que tuvo William en su comunidad.

Además, muchos destacaron la valentía y el talento del niño. “Te vi bailar y compartir escenario y fuiste un gran gaucho. Dios dale fuerzas y acompaña a la familia y descanso eterno para mi gaucho”, afirmó uno de los seguidores. Otro agregó: “Fuiste un gran guerrero. Mis condolencias a la familia. Dios les dé mucho consuelo a sus papás y familiares”. En medio del dolor, el recuerdo de William se mantiene vivo como un símbolo de amor y unión, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron y en la cultura folklórica tucumana.

Dolor en el folklore: murieron dos referentes de la música popular argentina y la comunidad artística llora

El mundo del folklore y la música popular argentina está atravesando un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de dos figuras muy queridas y respetadas de la escena folklórica local. La comunidad artística, seguidores y colegas expresan conmoción por estas pérdidas que marcan el fin de eras y producen un fuerte impacto emocional.

Una de las artistas fallecidas fue Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos, reconocida cantora, docente y referente del folklore santiagueño. Nacida en La Banda, dedicó décadas de su vida a la música tradicional, combinando una labor interpretativa con la enseñanza y la difusión del repertorio de su región. Su participación en festivales emblemáticos y su trabajo con grupos tradicionales consolidaron su nombre entre los grandes del género.

La otra figura que generó luto fue Marcos Pelaitay, músico popular y gestor cultural que se destacó por su compromiso con la música comunitaria y la promoción de espacios artísticos en su ciudad de adopción, Moreno. A lo largo de su trayectoria, Pelaitay impulsó peñas, festivales barriales y encuentros culturales que se convirtieron en puntos de referencia para artistas emergentes y públicos apasionados por el folklore y la música popular.