Joshua da un golpe de realidad a Paul y lo noquea en el sexto asalto

Jake Paul es derribado por Anthony Joshua durante un combate de boxeo de peso pesado

El excampeón ‍de los pesos pesados Anthony Joshua dio una dosis de realidad al estadounidense Jake Paul el viernes con un salvaje nocaut en el sexto ‍asalto que dejó a la celebridad ⁠de internet con la mandíbula rota en dos partes.

Paul se las arregló para eludir al favorito británico a lo largo de unos discretos cuatro primeros asaltos, antes de que Joshua encontrara su alcance, derribando a su oponente dos veces en el quinto asalto y acabando con él con un devastador golpe de derecha en el sexto.

"Ha tardado un poco más de lo esperado, pero la derecha ha encontrado por fin su destino", dijo Joshua, que regresaba al cuadrilátero tras 15 meses de ausencia.

"Jake Paul ‌lo ha hecho muy bien esta noche. Quiero darle el enhorabuena. ⁠Se ha levantado una y otra vez. Ha ⁠sido difícil para él, pero no ha dejado de buscar la manera".

"Hace falta ser un hombre de verdad para hacer eso (...) pero esta noche se ha enfrentado ‍a un luchador de verdad".

JOSHUA RETA A FURY

Después del combate, que fue transmitido en vivo a los aproximadamente 300 millones de suscriptores ⁠de Netflix, Joshua, de 36 años, retó ‌a su rival de larga data Tyson Fury.

"Si eres un hombre realmente malo, no hagas todo eso de hablar, 'AJ esto, AJ lo otro', vamos a verte en el ring y hablar con tus puños", dijo.

Paul, que ha ascendido de peso crucero para el combate y ha atraído a un nuevo público al ‌boxeo a través ‌de sus combates y de su empresa de promoción Most Valuable Promotions, no fue rival para el tamaño, la fuerza y la experiencia de Joshua.

"Creo que me he roto la mandíbula", dijo Paul, de 28 años, antes de escupir sangre.

"Definitivamente está rota, pero hombre, eso ha estado ​bien".

DOBLE FRACTURA DE MANDÍBULA PARA PAUL

Paul confirmó más tarde en las redes sociales que había sufrido una "doble fractura de mandíbula", subiendo una radiografía que mostraba dos roturas mientras bromeaba con que estaba listo para pelear con el boxeador mexicano Canelo Álvarez dentro de 10 días.

"Una buena paliza de uno de los mejores que lo han hecho", añadió Paul. "Voy a volver y conseguir un cinturón de campeón del mundo en algún momento".

Otros no ‍estaban convencidos.

"Esto es un espectáculo de payasos", publicó en X el excampeón del peso gallo de la UFC Aljamain Sterling.

Paul frustró a Joshua y a los espectadores al lanzarse a las piernas del británico en repetidas ocasiones y acabar en la lona en los primeros asaltos.

"¿Por qué se queja la gente? Sabían lo que iban a ver", ​publicó el exartista marcial mixto y podcaster Josh Thomson. "Si pensabas otra cosa estabas en negación".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había sintonizado la pelea.

"En el avión ​acabo de ver la pelea de Jake Paul, y lo hizo realmente bien, especialmente como una muestra de GRAN VALENTÍA contra un muy talentoso y grande ⁠Anthony Joshua", publicó en Truth Social.

"¡Entretenimiento fantástico, pero Cumplidos a Jake por su Resistencia, y francamente, Habilidad, contra un hombre mucho más grande!".

Con información de Reuters