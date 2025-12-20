Pavita para Navidad: receta tradicional de Cocineros Argentinos.

La lista de clásicos de Navidad está conformada tanto por delicias dulces como saladas, y, sin duda alguna, la pavita es una de las preferidas por los argentinos. Rellena o con una buena guarnición, esta ave, que no es más que un pavo joven o de pequeño tamaño, es una gran opción para protagonizar la mesa de Navidad y Año Nuevo. En este sentido, a continuación te compartimos la receta tradicional de Cocineros Argentinos.

Receta de pavita para Navidad

La pavita es una excelente opción para las Fiestas, y prepararla no tiene por qué ser tomado como un gran desafío. Lo fundamental es contar con los ingredientes necesarios y seguir de manera ordenada los pasos que Cocineros Argentinos compartió en su recetario web. A continuación te los dejamos:

La pavita es una gran opción para disfrutar en las Fiestas.

Ingredientes

Pavita.

Puerro.

Cebolla.

Manzana.

Pera.

Aceite de oliva.

Preparación

Rellenar la pavita con los vegetales y frutas trozados gruesos. Adobar con oliva Cocer al horno medio/fuerte por 2 horas aproximadamente, hasta que salte el termómetro.

Si querés llevar tu pavita al siguiente nivel, a continuación te dejamos los ingredientes y pasos a seguir de salsa cumberland y holandesa, dos opciones sumamente navideñas y que van a potenciar tu plato estrella en estas Fiestas:

Ingredientes (salsa cumberland)

Jugo de dos naranjas.

Jugo de un limón.

Mermelada de grosella 3 cdas.

Sal.

Pimienta.

Oporto 1/2 vaso.

Mostaza 1 cda.

Cáscara de naranja 1 cda.

Ajo 2 dientes.

Jengibre 1 rodaja.

Preparación

Para la salsa cumberland, llevar a hervor los jugos con la mermelada. Salpimentar y sumar el oporto, la mostaza y revolver hasta unir. Aromatizar con cáscara de naranja, ajo y jengibre picado. Reducir hasta lograr la densidad adecuada.

Ingredientes (salsa holandesa)

Manteca 100 grs.

3 yemas.

Sal.

Pimienta.

Vino blanco 1/4 de vaso.

Preparación

Para la salsa holandesa, derretir la manteca en sartén. Batir las yemas con el vino, la sal y la pimienta. Cocer a baño María a la vez que revolvemos e incorporamos en forma de hilo la manteca derretida hasta que la textura sea untuosa y las yemas estén cocidas.

Asi que si todavía no sabés qué preparar estas Fiestas pero querés saborear un clásico que no falla, la pavita te está esperando. Lo fundamental es cocinarla con paciencia, a fuego bajo y acompañarla de manera que su sabor se potencie.