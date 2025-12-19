Receta de pan dulce con chips de chocolate: cómo hacerlo para Navidad y Año Nuevo

Pan dulce tradicional con chips de chocolate.

Cuando se acerca la temporada de fiestas, especialmente Navidad y Año Nuevo, en muchas casas argentinas el aroma de pan dulce recién horneado se vuelve casi tan tradicional como el brindis con sidra. Aunque el pan dulce clásico suele llevar frutas confitadas y pasas de uva, en los últimos años se popularizó una versión más moderna y dulce: con chips de chocolate.

Esta variante mantiene la base esponjosa y rica en fermentación que distingue al pan dulce tradicional, pero incorpora chips de chocolate semi amargo directamente en la masa, lo que le da un carácter más dulzón y atractivo especialmente para los paladares jóvenes y los amantes del chocolate.

Ingredientes y receta para el pan dulce

Lista de ingredientes para preparar pan dulce con chips de chocolate:

500 g de harina 0000

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

150 ml de leche tibia

120 g de azúcar

2 huevos

100 g de manteca a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o 1 naranja (opcional)

1 pizca de sal

150 g de chips de chocolate (semi amargo o a gusto)

Manteca y harina extra para el molde

La receta de pan dulce con chips de chocolate es relativamente sencilla y accesible, incluso para cocineros caseros sin mucha experiencia en panes dulces fermentados. Según una de las versiones más compartida, se prepara con un fermento de levadura, agua y harina para activar la levadura. Luego se une con harina 0000, leche tibia, huevos, azúcar y esencia de vainilla, y se incorpora la manteca hasta formar una masa elástica.

El paso distintivo es añadir los chips de chocolate una vez que la masa ya casi está lista, distribuirlos bien y dejar que la masa eleve antes de hornearla hasta dorar. El resultado es un pan dulce más húmedo y dulce, con vetas de chocolate que se derriten al cortarlo.

Pan dulce o panettone. Existen muchas alternativas para cocinar este clásico.

El origen del pan dulce festivo

El pan dulce, o también llamado panettone en su forma italiana original, tiene una historia centenaria que se remonta a Milán, Italia, donde las versiones tradicionales comenzaron a elaborarse con levadura madre, mantequilla, huevos y frutas confitadas. Con el tiempo, esta preparación se extendió por todo el mundo y se consolidó como símbolo de celebración navideña en la mayoría de los países occidentales.

En Argentina, la tradición del pan dulce también está profundamente arraigada en las fiestas de fin de año. Allí, el pan dulce convive con otros emblemáticos platos navideños, y cada familia suele tener su versión favorita o receta heredada. La aparición de variantes como la que incorpora chocolate enriquece la tradición y la adapta a nuevas preferencias gustativas sin perder su carácter festivo.