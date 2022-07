“Gringo” Castro: “Tenemos que estar unidos para contrarrestar el proyecto neoliberal”

Lo afirmó el dirigente social y secretario de la UTEP durante la manifestación en solidaridad con el pueblo de Ecuador. El acto tuvo lugar en en el Consulado de ese país en Argentina.

En medio de la creciente crisis social que atraviesa Ecuador, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, llamó a "estar unidos para contrarrestar el proyecto neoliberal” que en ese país encarna el presidente Guillermo Lasso. Las expresiones se dieron en el marco de un acto que la organización desarrolló en la puerta del Consulado de ese país en Argentina bajo el lema “Solidaridad con el pueblo de Ecuador”.

Desde la organización expresaron "su solidaridad con el pueblo ecuatoriano frente a la grave violencia y vulneración de derechos que están sufriendo" y remarcaron: "Desde la UTEP siempre defendemos el derecho de los y las de abajo y a reclamar y exigir, en este caso, del paro nacional contra las políticas neoliberales de Ecuador”. Durante el acto, Castro reflexionó sobre la situación en Ecuador y en todo el mundo: “Hay un proyecto, que es el de globalización neoliberal, que se extendió por todo el mundo e influye directamente sobre nuestra forma de pensar y desarrollar nuestra cultura. Es un proyecto que necesita que nosotros seamos individualistas y no nos preocupemos por el prójimo".

“El proyecto neoliberal es deshumanizante, no quiere que seamos seres humanos, no quiere que haya amor, no quiere que haya comprensión. No hay un Dios que bendice, nada que tenga que ver con unirnos, ese es el proyecto que hay hoy en Ecuador", aseguró y afirmó que "hay compañeros y compañeras ecuatorianas que se están uniendo hace muchos años, en distintos tipos de organizaciones. Que se movilizan, que trabajan, que producen y que cortan la ruta cuando ya no dan más, como cuando nos pasó a nosotros con el gobierno de Macri". Asimismo, destacó: "No cortamos la ruta porque teníamos un problema con Macri, el problema es con la política que expresa el neoliberalismo en Argentina”.

En este sentido, enfatizó que “para contrarrestar cualquier intención de individualismo, necesitamos construir humanidad" y agregó: "Y la humanidad se construye cuando compartimos con los demás, cuando compartimos la vida, cuando construimos un nosotros cada vez más amplio y más grande que le pueda decir a los proyectos de concentración económica que no estamos de acuerdo".

El dirigente aseguró que "el no estar de acuerdo, implica grandes movilizaciones populares para decir, por ejemplo, como lo están diciendo compañeros y compañeras en Ecuador: 'Que no queremos que aumenten los precios de los alimentos y que las grandes corporaciones no decidan quién come y quién no'". Y convocó a "estar unidos para contrarrestar este proyecto neoliberal de la deshumanización que hambrea y que mata”. En esa línea, el dirigente social ahondó sobre las estrategias del campo popular para enfrentar las políticas neoliberales. “Nuestros enemigos trabajan en nuestras contradicciones en aquello con lo que no nos podemos de acuerdo, en aquello que no podamos poner de acuerdo para no podernos unir. Entonces, ¿Qué debemos hacer? De parte nuestra, mucha misericordia de parte nuestra para aquellos que siempre nos atacan pero que son igual del campo popular.”, planteó.

Por último, el “Gringo” enfatizó sobre la importancia de mantener el máximo nivel de unidad: “Nuestro pedido siempre de la UTEP es el máximo nivel de unidad que nos ofrece la historia en este momento". En este sentido, recordó que cuando estuvo Macri "unificamos a todos los movimientos populares, nos unificamos con la CGT y fue el gran aporte para que Macri perdiera las elecciones”. Por último, concluyó: “Ahora tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer todo lo posible porque lo que nos espera es lo que está pasando hoy en Ecuador”.