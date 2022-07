Cuatro miembros abandonan del Gabinete de Lasso tras la crisis nacional en Ecuador

El mandatario aceptó la renuncia de los ministros de Finanzas, Salud, Obras Públicas y del titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

A menos de una semana de que el movimiento indígena levantara el paro nacional para sentarse en una nueva mesa de negociación con el Gobierno, la crisis que estalló en las calles en el último mes llegó al Gabinete del presidente Guillermo Lasso. Este martes el mandatario aceptó la renuncia de tres ministros y un secretario de su Gabinete y ya crecen las versiones sobre el malestar que provocaron dentro del oficialismo algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo para poner fin a la ola de protestas.

Los funcionarios que hicieron pública sus renuncias fueron el ministro de Finanzas, Simón Cueva; de Salud, Ximena Garzón; de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Cabrera; y el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Alejandro Rivadeneira, según informó la oficina de prensa del Gobierno en su Twitter.

Los funcionarios salientes no dieron explicaciones políticas para sus salidas y recurrieron a la conocida fórmula de "razones personales". Sin embargo, en algunos casos, los rumores circulan hace días en la prensa local. Por ejemplo, el diario La Hora publicó este lunes que el punto de quiebre entre la ahora ex ministra de Salud y el Gobierno fue la declaración del estado de emergencia sobre el sistema de salud declarado por el Gobierno para dar respuesta a los 10 puntos que pidió la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en medio del paro nacional. Para la entonces ministra, la medida no era necesaria.

Una de las demandas de la Conaie era que se declarara el estado de emergencia del sistema de salud pública por las malas condiciones de las infraestructuras hospitalarias y por la dificultad para conseguir medicamentos. La medida fue oficializada por Lasso el 17 de junio pese a la oposición de Garzón que, en ese momento, aseguró que pese a las dificultades estaban trabajando para resolverlo.

Su renuncia ahora se dio en medio de un recambio de gabinete que fue anticipado este lunes por el secretario de Administración Pública, Iván Correa, quien anunció la salida de Cueva. Correa había dicho que los cambios en el Gabinete "van más allá" del reciente paro, pero aseguró que son "necesarios" para avanzar y ejecutar "muchas cosas que se han quedado en el tintero" y dejó abierta la chance de que Lasso elija para algunos cargos a dirigentes de otros partidos.

Las manifestaciones encabezadas por el movimiento indígena, que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005 y es considerado el actor social con más poder de movilización del país, se extendieron poco más de dos semanas y dejaron seis muertos -cinco manifestantes y un policía- y más de 600 heridos, la gran mayoría manifestantes.

El acuerdo entre el Gobierno y la Conaie llegó el jueves pasado con la firma de un "acta de paz" en la que Lasso también se comprometió a bajar hasta en un 8% el precio de los combustibles más utilizados y a entregar un aumento a un bono de asistencia para los más pobres. Además este nuevo cambio de Gabinete se produce casi tres meses después de que los entonces secretarios de Defensa, Luis Hernández; de Energía, Juan Carlos Bermeo; de Agricultura, Pedro Álava; y Bernarda Ordóñez, secretaría de Derechos Humanos, también dejaran sus funciones por desacuerdos con la gestión de Lasso.

Con información de Télam