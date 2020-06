Sin palabras: Mauricio Macri ahora dice que le preocupa la crisis económica

El expresidente Mauricio Macri se encuentra en medio de la polémica por el espionaje realizado en su gestión, pero aun así tiene tiempo para otras preocupaciones. Quien lideró una gestión que dejó más de la mitad de los menores de edad bajo la línea de pobreza hoy alarma con las consecuencias económicas de la pandemia.

"Mauricio está tranquilo, porque sabe que no mandó espiar a nadie, y preocupado por la catástrofe económica que viene", destaca el diario La Nación. La frase pertenecería a un exmiembro del gabinete, que habla seguido con Mauricio Macri, definió así el estado de ánimo del expresidente.

Lo curioso es que la preocupación provenga del presidente que en solo cuatro años, llevó la inflación del 25 al casi 50%, tomara el préstamo más grande la historia del FMI e igualmente cayó en default y se retiró con 3 años de recesión sobre 4 de mandato. Así, se convirtió en el único jefe de Estado de Argentina que intentó una reelección y no pudo conseguirla.

En cuanto a la causa de espionaje que lo tiene en el ojo de la tormenta, el exmandatario ya se prepara con sus abogados para dar las explicaciones correspondientes. Según informa el diario, Macri desconoce a Susana Martinengo, la exsecretaria de documentación de Presidencia y quien es la apuntada como quien recibía los informes de inteligencia.

"Mauricio no sabe quien es", expresan desde su círculo más cercano, aunque ya circulen en las redes sociales fotos que muestran el trato cercano entre la funcionaria de Casa Rosada y él. El fundador del PRO asegura que sus oficinas no estaban en el mismo piso de la Casa Rosada y, por lo tanto, no tenía contacto con ella.