Mendoexit: cuál es la insólita propuesta de Cornejo para Mendoza

El exgobernador radical de Mendoza Alfredo Cornejo agita la independencia de ese distrito de Argentina. El ahora diputado nacional revivió así una polémica que arrancó en octubre tras el triunfo de Alberto Fernández.

Todo arrancó con el hashtag y término "Mendoexit", que empezaron a usarla en la provincia hace 10 meses en las redes sociales por su disconformidad con el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales.

Este lunes, cuando la frase revivió en las redes sociales, avisó: "Las constituciones se pueden modificar. Pedir modificar una norma no es delito. El #MendoExit no es una broma". Si bien el radicalismo local consiguió con Rodolfo Suárez retener Mendoza y traccionar a favor de Mauricio Macri, eso no fue suficiente para que el por entonces Presidente le ganara a los Fernández. En consecuencia, ahora el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró sin vueltas: "Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero hoy necesita de la Argentina".

"La Argentina hoy perjudica a Mendoza en la negociación de deuda internacional, en la calificación de riesgo crediticio", lamentó el exgobernador en diálogo con Radio Nihuil.

Por eso, Cornejo y los otros cinco diputados por Mendoza de Juntos por el Cambio pidieron explicaciones al Gobierno sobre el criterio de distribución de fondos: Suárez esperaba contar con $ 5200 millones para equilibrar las cuentas tras el coronavirus, pero la Nación solo le enviaría $1900 millones.