Durísima nota del Wall Street Journal contra Milei: "Corrupción" y "malestar"

En medio de las críticas al Gobierno Nacional por los escándalos de Manuel Adorni y los malos números de la economía, el prestigioso periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo en el que advierte sobre "acusaciones de corrupción" y "malestar económico", que podrían sepultar las aspiraciones de reelección de Javier Milei, a un año y medio de los comicios.

"El aumento del desempleo, las batallas legales y las acusaciones de corrupción amenazan con descarrilar la terapia de choque económico del presidente", dice la bajada del artículo del WSJ difundido este viernes.

Según la nota, titulada "El nuevo orden radical de Milei se topa con los viejos problemas de Argentina", las políticas del líder de La Libertad Avanza (LLA) "han servido de poco para impulsar la economía nacional", con consecuencias directas no solo en la población sino en los deseos del Presidente de continuar en la Casa Rosada otros cuatro años.

"La inversión en sectores que generan empleo, como la manufactura y los servicios, sigue siendo débil, y el desempleo ha aumentado", señala el texto, firmado por las periodistas Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky.

Para las autoras del artículo, el desempleo creciente con bajos salarios e inflación sumado a las acusaciones de corrupción -como $Libra, Andis o las propiedades y viajes de Manuel Adorni- son parte de problemas históricos que siguen sin resolverse. "Se está topando con los mismos problemas que aquejaron a la vieja guardia política a la que prometió derrocar", plantearon.

Sus votantes no vieron beneficios

Además, señalan que si bien Milei desde que llegó a Casa Rosada redujo la inflación, que dio 3,4% en marzo y que el propio presidente cuestionó, los votantes libertarios "no vieron los beneficios". También alertaron que la popularidad del Presidente se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió: un descenso del 10% respecto al año pasado, según números de la consultora Atlas Intel.

De acuerdo con la nota, las reformas estructurales "tardan más en dar resultados que cualquier mandato presidencial" para evidenciar resultados, lo que fuerza al Gobierno a sostener la confianza pública en el corto plazo para evitar un desgaste mayor.

"La austeridad rara vez es popular, por lo que Milei debe convencer a los votantes de su necesidad antes de que perciban sus beneficios, una tarea que depende en gran medida de mantener la confianza pública en su gobierno", advierten Pearson y Frydlewsky.