Corrientes: vecinos le reclaman a Valdés terminar 50 viviendas del INVICO paralizadas y abandonadas

En medio de la caída en la construcción en Corrientes, la falta de acceso a la vivienda propia volvió a convertirse en un motivo de reclamo en la ciudad correntina de Mercedes. Vecinos inscriptos en programas habitacionales del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir la reactivación de unas 50 viviendas que permanecen inconclusas y abandonadas en la zona sur de la localidad.

Las construcciones se encuentran ubicadas detrás del barrio 5 de Julio y, según denuncian los vecinos, las obras comenzaron hace varios años, pero nunca fueron finalizadas. Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, las estructuras sufrieron un importante deterioro provocado por la exposición a las condiciones climáticas y el abandono.

Ante la ausencia de información oficial sobre el futuro del proyecto, las familias decidieron organizarse para reclamar respuestas concretas y conocer si existe un plan para retomar las obras y avanzar con la entrega de las viviendas. La iniciativa es impulsada por la vecina Mirta Gómez, quien convocó a los inscriptos en los programas habitacionales a participar de una reunión en la Plaza 25 de Mayo de Mercedes con el objetivo de reunir adhesiones y fortalecer el pedido ante las autoridades provinciales.

El reclamo será presentado formalmente al gobernador Juan Pablo Valdés durante su visita prevista a la ciudad el próximo 5 de julio, en el marco de las actividades por el aniversario de Mercedes. Los habitantes de la ciudad sostienen que la situación de las viviendas inconclusas ocurre en un contexto de creciente necesidad habitacional y dificultades económicas para numerosas familias que no pueden acceder a una casa propia.

La situación de Mercedes se suma a otros reclamos vinculados con proyectos habitacionales demorados en diferentes puntos de Corrientes. En los últimos meses se registraron pedidos de respuestas por parte de vecinos y adjudicatarios en localidades como Bonpland y Carolina, donde también existen cuestionamientos por demoras en obras o viviendas pendientes de entrega.

Caída en la construcción

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) provincial, Juan de Dios Ávalos, advirtió que las obras en el territorio "están medio escasas" y los proyectos vigentes "no son de mucha magnitud".

Según detalló, la actividad hoy se sostiene con "obritas chicas", como refacciones de escuelas, comisarías o intervenciones menores en infraestructura del Poder Judicial, en localidades como Paso de los Libres y Santo Tomé. Al freno total de la Autovía Ruta Nacional N° 12, se añadió recientemente el despido de trabajadores en la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en el predio de Santa Catalina, en la Capital provincial.

La parálisis de la construcción impacta de lleno en los indicadores sociales de la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés. Según los últimos datos del INDEC, el aglomerado registró una suba en su tasa de desempleo, reflejando el impacto de la crisis económica nacional en la región. Mientras que en el cuarto trimestre de 2024, la desocupación en la Capital correntina era apenas del 1,9%, las cifras de 2025 revelan que trepó al 6,1%.

Este incremento de 4,2 puntos porcentuales sitúa a la ciudad como uno de los puntos del país donde más se deterioró la oferta laboral, afectando a unas 8.000 personas que buscan trabajo activamente y no lo encuentran.

De acuerdo con el secretario general Ávalos, existe una brecha temporal preocupante entre los anuncios y la generación real de empleo. "Si uno ve la letra chica, dice 'el proyecto de mi gobierno', pero eso puede durar 4 o 5 meses para hacer la presentación del plan o la factibilidad de la tierra", explicó el dirigente a Radio Sudamericana.