Vacunación COVID: La Ciudad no descarta implementar el "pasaporte sanitario"

Pasaporte sanitario: Fernán Quirós no descartó la posibilidad de aplicarlo en la Ciudad. La medida busca incentivar la vacunación contra el coronavirus.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, habló sobre la posibilidad de implementar el "pasaporte sanitario" que podría aplicarse en la provincia de Buenos Aires próximamente. La medida busca incentivar la vacunación contra el coronavirus en la población, pidiendo el certificado de vacunación para ir a distintos espacios públicos como bares y restaurantes.

Esta mañana en conferencia de prensa, Quirós dijo que actualmente no lo aplicarán en la Ciudad porque "faltan detalles" sobre la medida y porque todavía no se ha vacunado a todos los interesados, pero consideró una posibilidad interesante para analizar a futuro.

El ministro explicó que el pasaporte sanitario en el mundo se utiliza por dos motivos: "Primero para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales; y segundo, y muy importante, es estimular a los que aún están analizando si vacunarse o no, darles un estímulo para que se decidan y se vacunen".

En este sentido, sostuvo que "en un contexto donde ya todas las personas que se quisieron vacunar hayan podido hacerlo, me parece que es un instrumento para evaluar y evaluar su impacto".

Según Quirós, la Ciudad aún "no pudo completar la vacunación de todos los que quieren vacunarse". Por este motivo, consideró que "todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas", pero no descartó su aplicación: "Probablemente en el futuro serían unas medidas para analizar y evaluar también la experiencia internacional al respecto".

A lo Macron, PBA evalúa pedir certificado de vacunación

La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que será obligatorio tener un certificado sanitario, donde conste que la persona se vacunó contra el coronavirus, para acceder a bares o restaurantes. Consultado por esta iniciativa, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó que desde el gobierno bonaerense “estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia”.

En declaraciones a Futuro Rock, el funcionario dijo que “es una posibilidad, la estamos estudiando, hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se encuentra vigente no lo habilita”. Sin embargo detalló que el mismo tiene fecha hasta el próximo 6 de agosto, por lo que “lo estamos evaluando, es una buen medida, es inteligente”.

El Jefe de Gabinete señaló que la medida de Francia apunta a que “cuando se poner una obligación de vacunarse para los lugares que le gusta a ese público, como los bares, restaurantes o recitales ese público se va a terminar vacunando”.