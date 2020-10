Trotta explicó cómo será el regreso a las aulas en pandemia

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió a lo acordado en el Consejo Federal de Educación sobre el regreso a clases presenciales y remarcó que se "establecieron criterios epidemiológicos con todas las provincias y CABA para el regreso a clases presenciales".

En diálogo con El Destape Radio, el ministro explicó que "se generó un semáforo que permite establecer cuando hay riesgo bajo para volver a las aulas" y apuntó que "los indicadores son el nivel de transmisión, la comparación en cuanto a si crecen los casos y el porcentaje de ocupación de camas de terapia". Además, indicó que "se avanzó en actividades educativas no escolares cuando el riesgo es medio. Pero no un regreso a clases".

En ese sentido, el funcionario aclaró que habrá "una estrategia particular con los niños o niñas que tienen o conviven con personas con factores de riesgo" puso como ejemplo que en las provincias "Formosa, La Pampa y San Luis están con clases de forma escalonada. Buenos Aires presentó protocolos para algunos distritos", mientras que "Chaco ha planteado voluntad de regresar a clases presenciales en algunos distritos". No obstante, el titular de Educación remarcó que "para el regreso a clases presenciales cada provincia tiene que presentar protocolos y los tiene que aprobar el Ministerio de Educación de la Nación".

Ante las especulaciones que surgieron sobre en dónde volverán o no las clases presenciales, Trotta fue categórico: "Las clases presenciales no se pueden realizar en ningún lugar donde hay circulación comunitaria. Si el semáforo está en rojo", y apuntó que "en el AMBA no hay semáforo verde de circulación comunitaria, por ende, no puede volver a clases presenciales".

En esa línea, Trotta marcó que "se pueden hacer algunas acciones no educativas de revinculación, pero no es regreso a clases" y manifestó que "se tienen que cumplir 9 puntos de condiciones requeridas que se aprobaron en el Consejo". "Cada jurisdicción tiene que desplegar propuestas pedagógicas para los últimos años pero no con clases presenciales. Para regreso a clases presenciales no masivo el riesgo tiene que ser bajo", se explayó.

Sobre los niños que perdieron vinculación con la escuela, el ministro replicó que "la Ciudad todavía no entregó el listado de 6.500 chicos y chicas que necesitan las computadoras" y cuestionó que a partir de lo que comprobaron desde el Ministerio de Educación "no ha existido una visita a los 6500 estudiantes de la ciudad para relevar su situación".

"En las universidades aprobamos en julio protocolos para regreso seguro. Luego cada universidad tiene autonomía y define con los ministerios de cada provincia. Ninguna universidad ha planteado regreso a clases. Si algunas actividades presenciales para evaluación", concluyó.