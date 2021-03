Luego de haber reconocido en la Justicia que el ofrecimiento para vacunarse no fue "por debajo de la mesa", como en su momento había sostenido, sino que era para campaña de concientización, la escritora e intelectual Beatriz Sarlo sostuvo que "no tendría que haber usado esa expresión" y que hace "una fuerte autocrítica".

“Por lo que yo entendí desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, reveló la intelectual en Comodoro Py. Luego de esa declaración, Beatriz Sarlo aseguró que se "autocritica fuertemente" porque "no tendría que haber usado esa expresión".

En ese mismo sentido, explicó: "Que me disculpe la Provincia por utilizar mal la expresión, no debería haber dicho eso" y, por otro lado, añadió: "Estoy acostumbrada a que se distorsionen frases que quedan escritas por papel".

Antes de que Beatriz Sarlo hablara, Axel Kicillof explicó la situación en una charla con TN y aseguró que luego de la denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió del 22 de diciembre por envenenamiento pensó en hacer una campaña con 100 personajes influyentes para alentar a la ciudadanía a vacunarse. "Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre porque la idea era que se vacunaran y se sacaron una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna", enfatizó el Gobernador.

En ese mismo sentido, aseguró que pensaron en ella por ser "una persona conocida, opuesta al gobierno" y que, en todo caso, podía servir para concientizar a todos aquellos que, por algún motivo, desconfía si yo me puse la vacuna o no".

La mentira de TN para apuntar contra Kicillof

Pese a que la escritora desmintió su frase mediática, TN usó el tema para buscar instalarle un "vacunatorio VIP" a Axel Kicillof y dio a entender que la esposa del gobernador, Soledad Quereilhac, fue la que le ofreció la dosis a Sarlo para ser una vacunada de privilegio. Los periodistas Guillermo Lobo, Lorena Maciel y Sergio Farella no aclararon en ningún momento que se trató de una campaña que buscaba llevar adelante la gestión bonaerense para concientizar sobre los efectos del coronavirus y generar confianza en la vacuna

"Dijo que no sabía de dónde provenía las vacunas y que lo rechazó por una cuestión ética. Fue a fines de enero, a través del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, por lo que entendió que provenía de la provincia de Buenos Aires", indicó el periodistas sobre la declaración de la intelectual, que no es lo que dijo realmente. "Dijo que era para persuadir la buena imagen de la Sputnik V, aportó Beatriz Sarlo que la esposa de Kicillof fue la que le quiso acercar la vacuna salteando el orden que le corresponde", aseguró.

No obstante, nada de eso dijo Sarlo ante la Justicia. Por el contrario, la intelectual planteó: “Por lo que yo entendí desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”. Nada de “por debajo de la mesa” como sostuvo en una de sus visitas a TN.