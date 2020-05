Santiago Cafiero contó la historia detrás de la famosa remera negra que fue furor en las redes sociales

Cuando se anunció la primera extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue objeto de miradas y elogios por la remera negra que llevaba puesta en plena conferencia de prensa. Ahora, el funcionario contó la verdadera historia detrás desea prenda casual.

“La historia fue que estábamos con Wado y Alberto trabajando en la extensión de la cuarentena, hasta ahí ni Wado ni yo habíamos estado la conferencia. Habían sido con otra línea. Entonces, Alberto nos dice que nos quedemos porque nos íbamos a acompañar”, comenzó relatando el jefe de Gabinete en una entrevista con Filo News.

“Me mira y yo estaba trabajando todo el día en Olivos, era un domingo de calor. Wado es más formal, tenía camisa y un saco a mano y yo no, le digo que voy a buscar uno y me dicen que no llegaba y Alberto me iba a prestar uno pero era peor. Y bueno, le dije ‘dejá salgo con remera. Vamos así”, detalló la anécdota.

Entre risas Cafiera bromeó: “Ahora duermo con una camisa puesta”. La imagen del funcionario con remera generó cientos de elogios y comentarios en las redes sociales. El jefe de Gabinete tomó con humor todo lo sucedido.