Por sus dichos sobre Pfizer: Alberto Fernández le envió una carta documento a Patricia Bullrich

El Presidente tomó acciones legales contra la líder del PRO, tal como había avisado en redes. Lo confirmó el abogado Gregorio Dalbón.

El presidente Alberto Fernández le envió una carta documento a la líder del PRO, Patricia Bullrich, por supuestas difamaciones luego de que la dirigente acusara a la gestión de gobierno de pretender "retornos" desde el laboratorio Pfizer para firmar contratos y así conseguir vacunas contra el COVID-19. Esto fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, a través de sus redes sociales, quien será el encargado de llevar adelante dicha acción civil.

Por medio de Twitter, el representante legal dio detalles en relación al proceso iniciado. "Comunico que, como me instruyó el Presidente de la Nación, este lunes 31 de mayo cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. la misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda", escribió.

Cabe remarcar que es la segunda carta documento dirigida hacia la exministra de Seguridad por el mismo tema ya que el exministro de Salud Ginés González García hizo lo propio pidiendo que se retracte en los últimos días. A pesar de todo esto, Bullrich no retiró sus dichos y volvió a manifestar en sus redes sociales: "El presidente reafirmó su apoyo al régimen de Maduro, dejándonos alineados con una dictadura al borde del colapso. Y rechaza, por cuestiones ideológicas, la ayuda de Estados Unidos para vacunar a los argentinos". Frente a esto, insistió: "Esto también explica por qué no tenemos la vacuna de Pfizer".

Alberto y su molestia con la oposición

Recordemos que, hace más de una semana, Alberto Fernández ya había anunciado que iba a demandarla judicialmente por la misma cuestión. Tras los dichos de la líder del PRO, manifestó: "Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República".

Por otro lado, el presidente manifestó que "tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad" no son toleradas en ningún país del mundo sin que, como consecuencia, la sociedad y quienes fueron injuriados reaccionen. "Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", sentenció.