El presidente Alberto Fernández se comunicó hoy con gobernadores de doce provincias del centro y el sur del país, ante quienes advirtió que el actual es el "peor momento de la pandemia" y reclamó que cada distrito profundice las medidas restrictivas, más allá de las que dispondrá el Poder Ejecutivo.

El jefe de Estado puso énfasis en que hay que "controlar más" el cumplimiento de las normas en los distritos, y para la próxima etapa pidió "hacer cumplir el DNU vigente y ver qué más se va a hacer para redoblar esfuerzos para la prevención de contagios y detener la circulación del virus".

Fernández expresó que "es el peor momento de la pandemia" y que el "sistema de salud resistió gracias al gran esfuerzo que se hizo para ponerlo a pleno, pero no se puede dejar crecer más los casos, porque si no, no hay sistema de salud que aguante". Reiteró que "la única manera de mejorar es reducir la circulación" y en ese sentido irá el DNU que se publicará en las próximas horas.

"Depende de la voluntad de cada distrito en exigir el cumplimiento y controlar. Todos tienen que redoblar los esfuerzos en el control. El plan de vacunación está avanzando a un buen ritmo. Llegaron casi 13 millones de vacunas y en los próximos días estamos recibiendo varios millones más de AstraZeneca, Sputnik y Covax", resaltó.

A su turno, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que la provincia respetará lo que diga el DNU. "Hoy estamos en lo peor de la pandemia. Con las medidas que se tomaron anticipadamente desde Nación evitamos una catástrofe sanitaria", indicó el mandatario bonaerense. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, coincidió "en la gran preocupación" y dijo que coordinarán esfuerzos con Nación".

"Coincidimos en que hay que poner más restricciones. Mostrarnos juntos es un muy buen mensaje. Ser lo más restrictivo posible en el uso del transporte. Controlar más los gastronómicos y en el control de encuentros sociales y en espacios públicos. Hay que eliminar las reuniones sociales puertas adentro", remarcó el mandatario de la Ciudad.

El resto de los gobernadores también coincidió en que son necesarias mayores medidas de restricción dado el momento "crítico". Además, se marcó la preocupación por el "crecimiento exponencial" de contagios y sobre que "ha bajado 15 años el promedio de edad de internados". Los mandatarios provinciales afirmaron que "van a acompañar las medidas nacionales y van a coordinar con provincias limítrofes en su implementación". Sobre las clases, hubo consenso en que se debe ir hacia la "reducción al máximo de la presencialidad" y se destacó que "en las localidades más pequeñas donde hubo presencialidad de clases se contagiaron todos".

Además de Kicillof y Rodríguez Larreta, participaron el chubutense Mariano Arcioni; el pampeano Sergio Ziliotto; el mendocino Rodolfo Suárez; el neuquino Omar Gutiérrez; la rionegrina Arabela Carreras; el sanjuanino Sergio Uñac; el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá; la santacruceña Alicia Kirchner; el fueguino Gustavo Melella; y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo. Ayer, el Presidente se reunió con el catamarqueño Raúl Jalil; el chaqueño Jorge Capitanich; el correntino Gustavo Valdés; el entrerriano Gustavo Bordet; el formoseño Gildo Insfrán; el jujeño Gerardo Morales; el riojano Ricardo Quintela; el misionero Oscar Herrera Ahuad; el salteño Gustavo Sáenz; el santafesino Omar Perotti; el santiagueño Gerardo Zamora; y el tucumano Juan Manzur.